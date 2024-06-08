Pelin Akil hamile mi?

'Boşanma' söylentilerinden kısa bir süre sonra ise Pelin Akil'in hamile olduğu ve oyuncu çiftin üçüncü bebeklerini kucaklarına alacakları öne sürüldü.

Pelin Akil hamile mi?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-06-2024 10:16

Son günlerde boşanma söylentileriyle gündeme gelen oyuncu Pelin Akil'in, üçüncü bebeğine hamile olduğu iddia edildi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu iddialara yanıt verdi. Lana Del Rey'in 'West Coast' şarkısını eklediği bir videoyu 3.2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaşan Akil, şu ifadeleri kullandı:

"Açıklaması sizde. Ha bir de bugünün de haberi 'Pelin Akil hamile'... Buradan da açıklayayım, değilim. Niyetim de yok. Gibi."

Pelin Akil'in bu açıklaması, hayranlarının merakını giderirken, ünlü çiftin üçüncü bebek beklentisiyle ilgili iddiaları da sonlandırmış oldu.

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