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Pegasus Yurt Dışına 9 Euro Kampanyası: Hangi Ülkeler ve Şehirler Geçerli?

Pegasus, seyahat severleri sevindiren bir kampanyaya imza attı. Özellikle yurt dışına seyahat etmeyi planlayanlar için 9 Euro'ya bilet kampanyası büyük ilgi gördü. Peki, bu kampanya kapsamında hangi ülkeler, hangi tarihler arasında geçerli ve nasıl yararlanabilirsiniz? İşte detaylar...

Pegasus Yurt Dışına 9 Euro Kampanyası: Hangi Ülkeler ve Şehirler Geçerli?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 18-10-2023 22:13

Pegasus, müşterilerine özel yeni bir kampanya duyurdu. Pegasus'un başlattığı 9 Euro'luk kampanya ile belirli ülkeler ve şehirlere uçak biletleri oldukça uygun fiyata satılıyor. Bu kampanya, yurt dışına seyahat planları olan birçok kişi tarafından merakla bekleniyordu.

 

Pegasus, sadece bolbol üyeleri için geçerli olacak bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında 18-19 Ekim tarihleri arasında alınacak biletler, 31 Mart 2024 ile 26 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek uçuşlar için geçerli. Yurt dışı uçuşlar 9€+vergilerden, yurt içi uçuşlar 449,99 TL'den ve Kıbrıs uçuşları 39,99 USD'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Ancak bu kampanya sınırlı sayıda bilet için geçerli olacak.

Kampanya Kapsamındaki Tarihler

  • Satın Alma Tarihi: 18-19 Ekim 2023
  • Uçuş Tarihi: 31 Mart 2024 ile 26 Ekim 2024 arası

Koltuk Sınırlaması:

  • Yurt dışı uçuşlarında toplam 250 bin koltuk
  • Yurt içi uçuşlarında 35 bin koltuk
  • Kıbrıs uçuşlarında 25 bin koltuk

Kampanya Kapsamındaki Şehirler:

İstanbul'dan: Abu Dabi, Amsterdam, Atina, Bahreyn, Bakü, Barcelona, Basel, Batum, Belgrad, Berlin, Bologna, Brüksel, Budapeşte, Bükreş, Cenevre, Dammam, Dortmund, Dubai, Duesseldorf, Eindhoven, Erivan, Frankfurt, Gence, Hamburg, Hannover, Helsinki, İmam Humeyni, Kopenhag, Köln, Kuveyt, Londra, Lyon, Madrid, Manchester, Marsilya, Milan, Münih, Nürnberg, Oslo, Paris, Podgorica, Prag, Priştine, Riyad, Roma, Rotterdam, Saraybosna, Stockholm, Stuttgart, Şarja, Tebriz, Tel Aviv-yafo, Tiflis, Tiran, Üsküp, Venedik, Viyana, Zürih, Amman, Beyrut, Doha, Erbil, Hurghada, Karaçi, Maskat ve Sharm El Sheikh.

Ankara'dan: Amman, Berlin, Duesseldorf, Frankfurt, Hamburg, İmam Humeyni, Köln, Krakow, Londra, Madinah, Stockholm, Stuttgart, Tiflis, Varşova ve Viyana.

Antalya'dan: Aalborg, Amsterdam, Basel, Berlin, Beyrut, Billund, Bratislava, Bremen, Brüksel, Bükreş, Cenevre, Dresden, Duesseldorf, Erivan, Frankfurt, Goteborg, Hamburg, Hannover, Helsinki, Hurghada, Kishinev, Kopenhag, Köln, Leipzig, Londra, Münih, Münster/Osnabrück, Norrköping, Nürnberg, Paderborn/Lippstadt, Paris, Prag, Rotterdam, Sharm El Sheikh, Sofya, Stockholm, Stuttgart, Talin, Tel Aviv-yafo, Tiflis, Viyana ve Zürih.

İzmir'den: Bakü, Berlin, Duesseldorf, Frankfurt, Köln, Londra, Stuttgart, Tel Aviv-yafo, Üsküp ve Viyana.

Diğer Şehirlerden: Duesseldorf, Köln, Hannover, Tel Aviv-yafo, Amsterdam, Rotterdam, Stuttgart, Viyana, Kopenhag, Duesseldorf, Köln, Hannover, Köln ve Duesseldorf.

Bu fırsattan yararlanarak uygun fiyatlı biletlerinizi 18-19 Ekim 2023 tarihlerinde satın alabilirsiniz. Ancak kampanya sınırlı sayıda koltuk için geçerli olduğu için biletlerin tükenmemesi adına erken davranmanızı öneririz. Uçuşlarınızı planlarken, belirtilen şehirler ve tarihler arasında seçiminizi yapmayı unutmayın

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