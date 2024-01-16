Pavyon dansı olay olmuştu! İnce Taneleri'yle ilgili yeni gelişme...

Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı "Azem Yücedağ" karakterinin hayata tutunma mücadelesini konu alan İnci Taneleri dizisi, ilk bölümüyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Çekimlerin hızla devam ettiği ve ekran macerasına gün sayan dizinin fragmanı, ilk bölümünden sahnelerle birlikte yayınlandı.





BKM imzalı dizinin afişi de görsel bir şölenle tanıtıldı. Azem Yücedağ'ın kaldığı otelde gerçekleşen afiş çekiminde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka yer aldı. Kubilay Aka, İnci Taneleri kadrosundaki genç oyunculardan biri olarak ilk kez afişte izleyici karşısına çıktı. Sosyal medyada binlerce yorum ve beğeni alan afiş, hızla gündemin zirvesine yerleşti.

Dizi kadrosunda Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi deneyimli oyuncular yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez bulunuyor. İnci Taneleri, 25 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşacak.