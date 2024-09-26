Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

NOW’ın, yeni sezon açılışı dün akşam özel bir partiyle kutlandı.

Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-09-2024 18:18

NOW’ın gecesine ilgi büyüktü. “Glamrock” konseptiyle gerçekleşen geceye katılanlar arasında; Kızıl Goncalar dizisinden; Duygu Sarışın, Erkan Avcı, Mert Turak, Mert Yazıcıoğlu, Selen Öztürk, Sitare Akbaş, Leyla; Hayat… Aşk… Adalet dizisinden; Cengiz Bozkurt, Gonca Vuslateri, Halil İbrahim Ceyhan, Yiğit Kirazcı, Zeyno Eracar, Hudutsuz Sevda dizisinden; Burak Sevinç, Canan Atalay, Cansın Şenel, Deniz Can Aktaş, Emre Bulut, Hayal Köseoğlu, Hülya Gülşen, Korhan Fırat, Mazhar Alican Uğur, Miray Daner, Naz Çağla Irmak, Nezir Çınarlı, Tülay Günal, Kötü Kan dizisinden; Damla Sönmez, Gökçe Özyol, Hüseyin Avni Danyal, Levent Ülgen, Murat Göçmez, Senem Ünal, Yabani dizisinden; Bertan Asllani, Dolunay Soysert, Halit Özgür Sarı, İlayda Akdoğan, Kanbolat Görkem Arslan, Nergis Öztürk, Rojbin Erden, Seray Özkan, Sezer Arıçay, Tayanç Ayaydın, Kirli Sepeti dizisinden; Ayça Bingöl, Ayça Erturan, Cansu Tosun, Ceren Moray, Emre Karayel, Nazlı Bulum, Özge Özder, Pelin Karahan, Rüzgar Aksoy, Tugay Mercan yer alıyorken; Gizli Bahçe dizisinden; Cemil Büyükdöğerli, Çağdaş Onur Öztürk, Ebru Şahin, Ezgi Eyüboğlu, Gülin İyigün, Hakkı Ergök, Kerem Özdoğan, Kubilay Karslıoğlu, Murat Yıldırım, Uğur Çavuşoğlu, Zerrin Nişancı, Karga7’ın yapımcılığını üstlendiği, NOW’ın yakında izleyiciyle buluşacak olan yeni dizisinden; Bennu Yıldırımlar, Levent Can, Melisa Şenolsun, Serhat Teoman, MEDYAPIM’ın yapımcılığını üstlendiği, NOW izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan yeni dizisinden; Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Fırat Tanış, Helin Kandemir, Nilsu Berfin Aktaş, Haber yüzlerinden Selçuk Tepeli, İlker Karagöz, Ozan Gündoğdu, Ezgi Gözeger ve Merve Yıldırım, ekran yüzlerinden Beyza Şekerci, Memet Özer ve Nevşin Mengü’nün yanı sıra ayrıca değerli isimler; Bade İşçil, Buray, Durul Bazan, Engin Hepileri, Ezgi Mola, Giray Altınok, Hamdi Alkan, İbrahim Büyükak, Leyla Feray, Zehra Yılmaz ile medya sektöründen de birçok önemli isim davetliler arasındaydı.

Açılış konuşmasını Çağla Şıkel’in üstlendiği partide The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner kanalın yeni sezonda da iddialı içerikleriyle çok konuşulacağının haberini verdi.

TEOMAN’DAN MUHTEŞEM PERFORMANS!

Türk rock müziğinin efsane ismi Teoman, gecenin misafirlerine unutulmaz anlar yaşattı. Herkesin diline pelesenk olmuş parçalarını söyleyen Teoman’ın eşsiz performansı çok beğenildi.

Haberin Galerisi : Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

1Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...NOW’ın, yeni sezon açılışı dün akşam özel bir partiyle kutlandı. İşte görüntüler...

2Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

3Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

4Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

5Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

6Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

7Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

8Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

9Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

10Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

11Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

12Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

13Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

14Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

15Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

16Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

17Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

18Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

19Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

20Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

21Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

22Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

23Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

24Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

25Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

26Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

27Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

28Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

29Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

30Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

31Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

32Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

33Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

34Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

35Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

36Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

37Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

38Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

39Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

40Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

41Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

42Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

43Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

44Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

45Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

46Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

47Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

48Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

49Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

50Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

51Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

52Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

53Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

54Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

55Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

56Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

57Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

58Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

59Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

60Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

61Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

62Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

63Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

64Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

65Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

66Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

67Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

68Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

69Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

70Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

71Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

72Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

73Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

74Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

75Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

76Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

77Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

78Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

79Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

80Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

81Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

82Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

83Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

84Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

85Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

86Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...