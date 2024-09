Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...

NOW’ın gecesine ilgi büyüktü. “Glamrock” konseptiyle gerçekleşen geceye katılanlar arasında; Kızıl Goncalar dizisinden; Duygu Sarışın, Erkan Avcı, Mert Turak, Mert Yazıcıoğlu, Selen Öztürk, Sitare Akbaş, Leyla; Hayat… Aşk… Adalet dizisinden; Cengiz Bozkurt, Gonca Vuslateri, Halil İbrahim Ceyhan, Yiğit Kirazcı, Zeyno Eracar, Hudutsuz Sevda dizisinden; Burak Sevinç, Canan Atalay, Cansın Şenel, Deniz Can Aktaş, Emre Bulut, Hayal Köseoğlu, Hülya Gülşen, Korhan Fırat, Mazhar Alican Uğur, Miray Daner, Naz Çağla Irmak, Nezir Çınarlı, Tülay Günal, Kötü Kan dizisinden; Damla Sönmez, Gökçe Özyol, Hüseyin Avni Danyal, Levent Ülgen, Murat Göçmez, Senem Ünal, Yabani dizisinden; Bertan Asllani, Dolunay Soysert, Halit Özgür Sarı, İlayda Akdoğan, Kanbolat Görkem Arslan, Nergis Öztürk, Rojbin Erden, Seray Özkan, Sezer Arıçay, Tayanç Ayaydın, Kirli Sepeti dizisinden; Ayça Bingöl, Ayça Erturan, Cansu Tosun, Ceren Moray, Emre Karayel, Nazlı Bulum, Özge Özder, Pelin Karahan, Rüzgar Aksoy, Tugay Mercan yer alıyorken; Gizli Bahçe dizisinden; Cemil Büyükdöğerli, Çağdaş Onur Öztürk, Ebru Şahin, Ezgi Eyüboğlu, Gülin İyigün, Hakkı Ergök, Kerem Özdoğan, Kubilay Karslıoğlu, Murat Yıldırım, Uğur Çavuşoğlu, Zerrin Nişancı, Karga7’ın yapımcılığını üstlendiği, NOW’ın yakında izleyiciyle buluşacak olan yeni dizisinden; Bennu Yıldırımlar, Levent Can, Melisa Şenolsun, Serhat Teoman, MEDYAPIM’ın yapımcılığını üstlendiği, NOW izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan yeni dizisinden; Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Fırat Tanış, Helin Kandemir, Nilsu Berfin Aktaş, Haber yüzlerinden Selçuk Tepeli, İlker Karagöz, Ozan Gündoğdu, Ezgi Gözeger ve Merve Yıldırım, ekran yüzlerinden Beyza Şekerci, Memet Özer ve Nevşin Mengü’nün yanı sıra ayrıca değerli isimler; Bade İşçil, Buray, Durul Bazan, Engin Hepileri, Ezgi Mola, Giray Altınok, Hamdi Alkan, İbrahim Büyükak, Leyla Feray, Zehra Yılmaz ile medya sektöründen de birçok önemli isim davetliler arasındaydı.

Açılış konuşmasını Çağla Şıkel’in üstlendiği partide The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner kanalın yeni sezonda da iddialı içerikleriyle çok konuşulacağının haberini verdi.

TEOMAN’DAN MUHTEŞEM PERFORMANS!

Türk rock müziğinin efsane ismi Teoman, gecenin misafirlerine unutulmaz anlar yaşattı. Herkesin diline pelesenk olmuş parçalarını söyleyen Teoman’ın eşsiz performansı çok beğenildi.