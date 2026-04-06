Paris’ten Saat Topluyor: Mert Ramazan Demir’in 5 Parçalık Gizli Koleksiyonu.

Genç kuşağın en popüler isimlerinden Mert Ramazan Demir, Fatih Altaylı’nın programında samimi açıklamalarda bulunarak hem yatırımları hem de özel hayatıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı. Yeni dizisi "Delikanlı" ile ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu, kazancını nasıl değerlendirdiğinden lüks tutkusuna kadar pek çok konuda bilinmeyenlerini anlattı.

Kazancını Vintage Saatlere Yatırıyor

Mert Ramazan Demir, klasik yatırım araçları yerine tutkunu olduğu vintage saatlere yöneldiğini açıkladı. Paris’teki özel butiklerden alışveriş yaptığını belirten oyuncu, koleksiyonu hakkında şu detayları paylaştı:

Tercihleri: Özellikle 1960’lı, 70’li ve 80’li yıllara ait modelleri topluyor.

Koleksiyonu: Şimdiden 5 parçalık özel bir koleksiyon oluşturmuş durumda.

Tarzı: Lüks tüketimden ziyade, ruhu olan ve hikâyesi bulunan parçaları tercih ettiğini vurguladı.

Milyonluk Motoru Gündemde: "Konforsuz Ama Güzel"

Son dönemde aldığı 1,2 milyon liralık motosikletiyle çok konuşulan Demir, bu tutkusuna dair ilginç bir itirafta bulundu. Motorunu alalı 5-6 ay olduğunu belirten oyuncu, "Çok güzel motorum ama konforsuz. Tam tadını çıkaramadım," dedi. Ayrıca motorun değerinin sosyal medyada konuşulandan daha yüksek olduğunu da imalı bir dille belirtti.

"Ünlülük Benim İçin Bir Yük"

Özel hayatına dair samimi bir portre çizen Mert Ramazan Demir, şöhretin getirdiği baskıdan dert yandı. Hakkındaki "çapkın" yakıştırmalarına ve yoğun ilgiye dair şunları söyledi:

"Karşı cinsin ilgisinden rahatsız değilim ama ünlülük benim için bir yük gibi. Zaman zaman 'detoks' yaparak bu durumdan uzaklaşmaya çalışıyorum."

Başarılı oyuncu, uzun süredir göz önünde olmanın kendisinde yarattığı baskıyı bu yöntemle dengelediğini ifade etti.