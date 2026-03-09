Paris’te Türk Rüzgarı: Boran Kuzum ve Özge Gürel Şıklıklarıyla Büyüledi!

Modanın kalbi Paris Moda Haftası’nda atarken, Türkiye’nin sevilen oyuncuları Boran Kuzum ve Özge Gürel, global moda sahnesinde boy gösterdi. Dünyaca ünlü bir markanın özel davetlisi olarak Paris’e giden ikili, sadece şıklıklarıyla değil, dünya yıldızlarıyla yan yana sergilediği duruşlarıyla da sosyal medyayı salladı.

Kahve ve Yeşil Tonlarında Modern Uyum

Defilenin en çok konuşulan konukları arasında yer alan Kuzum ve Gürel, kahve ve yeşil tonlarının hakim olduğu stilleriyle dikkat çekti.

Boran Kuzum: Maskülen hatları modern dokunuşlarla birleştiren, sportif ama bir o kadar da ağırbaşlı tarzıyla beğeni topladı.

Özge Gürel: Zarif detaylarla hareketlendirilmiş yeşil tonlarındaki seçimiyle, Paris sokaklarında adeta bir moda ikonu gibi yansıdı.

İkilinin birbirini tamamlayan ama bireysel karakterlerini yansıtan tarzları, sosyal medya kullanıcıları tarafından "Kusursuz Uyum" olarak nitelendirildi.

Dünya Yıldızlarıyla Aynı Sırada

Boran ve Özge, defileyi Hollywood ve dünya starlarıyla yan yana izledi. Türk oyuncuların global moda sahnesindeki bu temsili, hayranlarını gururlandırdı. İşte aynı defileyi izleyen diğer ünlü isimler: