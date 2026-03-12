Paris’te Sibel Can Asaleti! Ünlü Şarkıcı Şıklığıyla Büyüledi.

Türk müziğinin divası Sibel Can, Avrupa turunun son durağı olan Paris’ten paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyayı adeta büyüledi. Modanın kalbinde zarafetiyle boy gösteren 55 yaşındaki sanatçı, ilerleyen yaşına rağmen formundan ve şıklığından ödün vermediğini bir kez daha kanıtladı.

Paris Sokaklarında Zarafet Rüzgarı

Her daim bakımlı ve şık tarzıyla tanınan Sibel Can, Paris gezisi için özenle hazırladığı kombinleriyle objektif karşısına geçti. Klasik ve modern detayları birleştiren tarzı, takipçileri tarafından tam not aldı.

Yorum Yağmuru: Sanatçının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken; hayranları "Hep güzel", "Yıllar geçiyor ama asalet baki" ve "Fotoğrafların her biri ayrı bir tablo gibi" yorumlarında bulundu.

Torun Sevincinden Sonra Paris Tatili

Sibel Can'ın bu enerjik ve mutlu hallerinin arkasında, geçtiğimiz haftalarda yaşadığı büyük aile saadeti de yer alıyor. Oğlu Engincan Ural’ın baba olmasıyla ilk kez babaanne olma heyecanını tadan ünlü şarkıcı, kız torunuyla vakit geçirdikten sonra kısa bir tatil molası verdi. Sosyal medya kullanıcıları, sanatçı için "Dünyanın en şık babaannesi" lakabını kullanmaya başladı.