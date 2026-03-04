Paris’te Serenay Sarıkaya Rüzgarı!

Serenay Sarıkaya Paris Moda Haftası'nda ne giydi? Dünyaca ünlü bir markanın defilesine katılan ilk Türk kim? Serenay Sarıkaya'nın şıklığı, deri pantolon kombini ve Paris'teki tarihi başarısının tüm detayları haberimizde...

Paris’te Serenay Sarıkaya Rüzgarı!
Yayın Tarihi : 04-03-2026 11:17

Dünya devlerinin peşinden koştuğu Serenay Sarıkaya, Mert Demir ile çıktığı aşk tatilinden döner dönmez rotayı modanın kalbi Paris’e kırdı. Başarılı oyuncu, sadece güzelliğiyle değil, Türk moda dünyası adına imza attığı büyük bir başarıyla da gündeme oturdu.

Paris'te  Serenay Rüzgarı

Serenay Sarıkaya, dünya devi bir makranın Paris Moda Haftası kapsamındaki defilesine davet edilen ilk Türk ünlü olarak tarihe geçti. Markanın marka elçileri ve dünya yıldızlarıyla aynı sırada yer alan Sarıkaya, bu prestijli davetle uluslararası arenadaki gücünü bir kez daha kanıtladı.

 "Serenay İmzası": Deri ve Dekolte Şıklığı

Kırmızı halıya adım attığı andan itibaren tüm bakışları üzerine toplayan güzel oyuncu, "çabasız şıklık" tanımını yeniden yaptı.

  • Kombin Detayları: Siyah yüksek bel deri pantolonunu, önü bağlamalı ve derin dekolteli beyaz bir gömlekle tamamladı.

  • Aksesuarlar: Görünümünü oversize güneş gözlükleri ve iddialı küpelerle zenginleştiren Sarıkaya, modern ve özgüveni yüksek bir silüet çizdi.

  • Saç ve Makyaj: Doğal dalgalı saçları ve sade makyajı, kıyafetinin güçlü duruşunu ön plana çıkardı.

Sosyal Medya Ayakta

Paris sokaklarında ve defile alanında çekilen karelerini paylaşan oyuncuya, hem Türkiye'den hem de dünyadan beğeni yağdı. Takipçileri, "Paris sokakları asıl şimdi moda gördü", "İşte gerçek ikon" yorumlarıyla sosyal medyayı adeta ateşe verdi.

