Paris’te Hande Erçel Rüzgarı: 30 Bin TL'lik Çizmeler Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Oyunculuğuyla sık sık eleştiri oklarının hedefi olsa da, küresel moda dünyasının vazgeçilmez yüzü haline gelen Hande Erçel, Paris Moda Haftası’na damgasını vurdu. Dünyaca ünlü markaların onur konuğu olarak Paris'e giden Erçel, cesur stil seçimiyle hem beğeni topladı hem de tartışma yarattı.

Stilinin Bedeli Ortaya Çıktı: Sadece Çizmeleri 30 Bin TL!

Paris sokaklarında deri eteği ve ışıltılı, pullu büstiyeriyle boy gösteren güzel oyuncunun en çok konuşulan parçası ayakkabıları oldu. Kombinini tamamlayan iddialı çizmelerin fiyatı kısa sürede öğrenildi:

Çizme Fiyatı: 30.000 TL

Kombin Detayları: Siyah deri mini etek, gümüş pullu üst ve metalik detaylı yüksek çizmeler.

Sosyal Medya Tepkileri: Bir kesim "Modanın zirvesi" yorumlarını yaparken, bir kesim ise "Çizmeler çok kaba, fiyatını hak etmiyor" diyerek eleştirdi.

"Aşksız Duramıyor": Onur Güvenatam İtirafı Geldi mi?

Hakan Sabancı ile olan 3 yıllık ilişkisini 2025 yazında noktalayan Hande Erçel’in adı, bir süredir başarılı yapımcı Onur Güvenatam ile anılıyordu. Paris seyahati öncesi ve sırasında güçlenen aşk iddialarına Erçel, kapalı kapılar ardında değil, bizzat yeşil ışık yaktı:

"Daha çok yeni. O kadar yeni bir durum ki..."

Ünlü oyuncunun bu sözleri, yapımcı Güvenatam ile olan beraberliğinin "resmileştiği" şeklinde yorumlandı.