Paris’te Hande Erçel Rüzgarı: 30 Bin TL'lik Çizmeler Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Hande Erçel'in Paris Moda Haftası kombini ne kadar? 30 bin TL'lik çizmeleriyle olay olan Hande Erçel, yeni aşkı Onur Güvenatam hakkında ilk kez konuştu. İşte Paris'ten kareler ve detaylar...

Paris’te Hande Erçel Rüzgarı: 30 Bin TL'lik Çizmeler Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-01-2026 10:32

Oyunculuğuyla sık sık eleştiri oklarının hedefi olsa da, küresel moda dünyasının vazgeçilmez yüzü haline gelen Hande Erçel, Paris Moda Haftası’na damgasını vurdu. Dünyaca ünlü markaların onur konuğu olarak Paris'e giden Erçel, cesur stil seçimiyle hem beğeni topladı hem de tartışma yarattı.

Stilinin Bedeli Ortaya Çıktı: Sadece Çizmeleri 30 Bin TL!

Paris sokaklarında deri eteği ve ışıltılı, pullu büstiyeriyle boy gösteren güzel oyuncunun en çok konuşulan parçası ayakkabıları oldu. Kombinini tamamlayan iddialı çizmelerin fiyatı kısa sürede öğrenildi:

  • Çizme Fiyatı: 30.000 TL

  • Kombin Detayları: Siyah deri mini etek, gümüş pullu üst ve metalik detaylı yüksek çizmeler.

  • Sosyal Medya Tepkileri: Bir kesim "Modanın zirvesi" yorumlarını yaparken, bir kesim ise "Çizmeler çok kaba, fiyatını hak etmiyor" diyerek eleştirdi.

"Aşksız Duramıyor": Onur Güvenatam İtirafı Geldi mi?

Hakan Sabancı ile olan 3 yıllık ilişkisini 2025 yazında noktalayan Hande Erçel’in adı, bir süredir başarılı yapımcı Onur Güvenatam ile anılıyordu. Paris seyahati öncesi ve sırasında güçlenen aşk iddialarına Erçel, kapalı kapılar ardında değil, bizzat yeşil ışık yaktı:

"Daha çok yeni. O kadar yeni bir durum ki..."

Ünlü oyuncunun bu sözleri, yapımcı Güvenatam ile olan beraberliğinin "resmileştiği" şeklinde yorumlandı.

 

Benzer Haberler
Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı Aşkında Gaz Kesilmiyor: Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı Aşkında Gaz Kesilmiyor: "Herkese Örnek Olalım!"
Kemal Yılmaz Delikanlı Oldu! Cem Yılmaz'ın Paylaşımına Rekor Beğeni Kemal Yılmaz Delikanlı Oldu! Cem Yılmaz'ın Paylaşımına Rekor Beğeni
Survivor’da Survivor’da "Doğuş" Krizi: Eşi Hoşkedem Hidayetkızı’ndan Duygusal Çağrı!
Baba-Oğul Aynı Gün Doğdu! Melisa Aslı Pamuk’tan Yunanistan’da Görkemli Kutlama Baba-Oğul Aynı Gün Doğdu! Melisa Aslı Pamuk’tan Yunanistan’da Görkemli Kutlama
Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Cephesinde Ayrılık Çanları mı Çalıyor? Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Cephesinde Ayrılık Çanları mı Çalıyor?
Songül Öden'den Yürek Burkan İtiraflar: Songül Öden'den Yürek Burkan İtiraflar: "Annemle Aynı Anda Okuma Yazma Öğrendik, Utanıyordum!"
ÇOK OKUNANLAR
Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Ruhu: Ajan Ali!
  • 27-01-2026 17:08

Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Ruhu: Ajan Ali! "Dönence" Dizisinde Büyük Sürpriz

Bensu Soral’dan Yapımcılara Çağrı:
  • 24-01-2026 14:00

Bensu Soral’dan Yapımcılara Çağrı: "İçimdeki Erkek Fatma’yı Göstermek İstiyorum!"

Yasemin Allen’dan Olay Gönderme:
  • 24-01-2026 15:27

Yasemin Allen’dan Olay Gönderme: "Bana Asılmak Tehlikeli ve Yasaktır!"

Londra’da
  • 27-01-2026 12:40

Londra’da "Bakıcı" Krizi! Hande Erçel Teyzelikten İstifa Etti

Yapay Zeka mı, Gerçek mi? Çağlar Ertuğrul’un Paylaştığı Dua Lipa Görseli Olay Oldu.
  • 29-01-2026 11:23

Yapay Zeka mı, Gerçek mi? Çağlar Ertuğrul’un Paylaştığı Dua Lipa Görseli Olay Oldu.