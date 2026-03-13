Paris’te "Gönülçelen" Nostaljisi: Tuba Büyüküstün ve Cansel Elçin Yıllar Sonra Bir Arada!

Tuba Büyüküstün ve Cansel Elçin nerede buluştu? Cansel Elçin'in bebeğinin adı ne? Gönülçelen dizisinin başrolleri Tuba Büyüküstün ve Cansel Elçin'in Paris Moda Haftası'ndaki sürpriz buluşması ve sosyal medya yansımaları haberimizde...

Yayın Tarihi : 13-03-2026 12:30

Moda Haftası rüzgarının estiği Paris, Türk televizyon tarihinin unutulmaz partnerlerinden birini sürpriz bir buluşmada bir araya getirdi. Bir dönem ekranları kasıp kavuran Gönülçelen dizisinin başrol oyuncuları Tuba Büyüküstün ve Cansel Elçin, yıllar sonra Paris sokaklarında hasret giderdi.

Küçük Atlas Tuba’nın Kucağında

Paris seyahatine eşi Zeynep Tuğçe Bayat ve minik oğulları Atlas ile çıkan Cansel Elçin, tesadüf eseri Tuba Büyüküstün ile karşılaştı. Bir kafede oturan eski partnerlerin samimi sohbetine küçük Atlas da eşlik etti.

  • Duygusal Anlar: Büyüküstün’ün, eski rol arkadaşının oğlu Atlas’ı kucağına alıp sevdiği anlar çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.

  • Nostalji Rüzgarı: İkilinin yıllar geçmesine rağmen korudukları dostluk ve keyifli halleri, "Hasret ve Murat" karakterlerini hatırlayan hayranlarını geçmişe götürdü.

Sosyal Medya Ayakta: "Yeniden Aynı Proje mi?"

Bir dönem ekranların en çok yakıştırılan çiftlerinden biri olan ikilinin bu karesi, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Fotoğrafları gören hayranlar, ikiliyi yeniden aynı projede görmek istediklerini belirterek binlerce yorum yaptı:

"Gönülçelen ekibi yeniden bir arada! Bu tesadüf bir projenin habercisi olabilir mi?"

