Paris Sonrası İstanbul'da Dev Düğün! Itır Esen ve Engin Aykanat'ın İkinci Düğününe Ünlüler Akın Etti

Paris'te evlenen Itır Esen ve Engin Aykanat İstanbul'da görkemli bir düğün yaptı! Çağatay Ulusoy'un şahit olduğu geceden renkli detaylar haberimizde.

Paris Sonrası İstanbul'da Dev Düğün! Itır Esen ve Engin Aykanat'ın İkinci Düğününe Ünlüler Akın Etti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-10-2026 10:01

2017 Miss Turkey güzellerinden tescilli model ve oyuncu Itır Esen'le menajer eşi Engin Aykanat Paris'teki romantik nikahlarının ardından bu kez İstanbul'da unutulmaz bir düğün organize etti. Geçtiğimiz Eylül ayında aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nişanlanan ve nişan yüzüklerini yakın dostları Çağatay Ulusoy'un taktığı ünlü çift nişandan kısa bir süre sonra Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaevine girmişti. Fransa'daki romantik nikahın üzerinden bir ay geçmesinin ardından sosyete ve magazin dünyasını bir araya getiren çift İstanbul'da görkemli bir düğün törenine imza attı. Sanat ve cemiyet hayatının ünlü simalarının akın ettiği geceden renkli ve eğlenceli anlar sosyal medyayı salladı.

Çağatay Ulusoy Nikah Şahidi Oldu Yıldızlar Geçidi Yaşandı!

Düğün töreni adeta bir yıldızlar geçidine sahne oldu. Çiftin nişanında yüzükleri takan yakın dostları Çağatay Ulusoy bu özel gecede de Engin Aykanat ve Itır Esen çiftinin nikah şahitliğini üstlendi.

Düğüne davetli olarak katılan isimler arasında Türk sinema ve dizi dünyasının en popüler yüzleri yer aldı. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Devrim Özkan ve Mustafa Mert Koç gibi pek çok ünlü isim şıklıklarıyla gecede göz doldurdu.

Serdar Ortaç Sahne Aldı Eğlence Tavan Yaptı!

Gece boyunca neşeli anların yaşandığı düğün töreninde sahneye pop müziğin sevilen ismi Serdar Ortaç çıktı. En sevilen hareketli şarkılarını seslendiren Ortaç konuklara coşku dolu ve eğlenceli anlar yaşattı.

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