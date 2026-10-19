Yeşilçam Yıldızı Salih Güney’in Çeşme'deki Muhteşem Evi Hayran Bıraktı! Ege Manzaralı Lüks Yaşamı

Yeşilçam'ın yakışıklı jönlerinden Salih Güney, yıllar önce beyaz perdede canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazındı. Bugünse oyunculuğunun yanı sıra Çeşme'de sürdürdüğü sakin yaşamıyla gündemde. Beyaz koltukları, ahşap detayları ve kitaplarla dolu raflarıyla dikkat çeken yaşam alanı, Ege manzarasıyla birleşince büyük ilgi topladı.

Salih Güney'in Çeşme'deki Evi Nasıl Görünüyor?

Salih Güney'in evinde ilk göze çarpan ayrıntı, gösterişli eşyadan uzak duran dekorasyon anlayışı. Beyaz koltukların ve ahşap mobilyaların ağırlıkta olduğu oturma alanı, açık renklerin etkisiyle ferah bir görünüm kazanıyor. Kitaplarla dolu raflar ve evin farklı köşelerine yerleştirilen büyük saksı bitkileri de mekâna sıcak bir hava katıyor.

Evin dekorasyonunda kişisel zevklerin izleri de görülüyor. Tablolar, kitaplar ve yıllar içinde biriken hatıralar, yaşam alanını sıradan bir ev görüntüsünden çıkarıyor. Salih Güney'in program sırasında evini tanıtırken aktardığı anılar da bu detayların ardında uzun bir hayat hikâyesi bulunduğunu hatırlatıyor.

Ege Manzarası Evin En Dikkat Çeken Özelliği

Evin iç dekorasyonu kadar pencerelerden görünen manzara da ilgi çekiyor. Çeşme Marina'ya bakan görüntüde deniz, tekneler ve kıyı boyunca uzanan yapılar bir araya geliyor. Özellikle açık havada denizin mavisiyle gökyüzünün oluşturduğu manzara, evin en dikkat çekici ayrıntıları arasında yer alıyor.

Salih Güney Neden Çeşme'de Yaşıyor?

1945 yılında Adana'da dünyaya gelen Salih Güney, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı. Profesyonel sahne hayatına 1960'lı yıllarda başlayan oyuncu, kısa sürede Yeşilçam'ın tanınan yüzlerinden biri oldu. Bozuk Düzen, O Kadın, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler ve Afrodit, kariyerinde öne çıkan yapımlar arasında yer alıyor.

Güney, 2018 yılında annesinin vefatının ardından Çeşme'ye yerleşti. 2019'da verdiği bir röportajda yılın tamamını burada geçirdiğini, ilçenin iklimini, yemeklerini ve tarihî dokusunu sevdiğini anlatmıştı. Arkeolojiye duyduğu ilgi ve dalış merakı da Çeşme'deki yaşamından söz ederken öne çıkardığı konular arasındaydı.

Usta Oyuncunun Yeni Hayatı İlgi Görüyor

Salih Güney'in Çeşme'deki evi, eşsiz manzarasının yanında yılların birikimini yansıtan atmosferiyle de dikkat çekiyor. Şehir hayatının yoğunluğundan uzakta geçirdiği günler, oyuncunun uzun süredir dile getirdiği sakin yaşam tercihine uyuyor.

Programın ardından evin görüntüleri sosyal medyada da konuşuldu. Bazı izleyiciler marina manzarasını ve sade dekorasyonu beğenirken bazıları balkonun önündeki inşaatın görüntüyü gölgelemesine dikkat çekti.

Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran Salih Güney, bugün de yaşam tercihleriyle merak uyandırıyor. Çeşme'deki eviyse onun kamera önündeki yıllarından uzakta kurduğu hayatın küçük ama dikkat çekici bir penceresini sunuyor.