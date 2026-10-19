Demet Akalın Mardin'i Salladı: Artuklu Fuar Alanı'nda Unutulmaz Gece

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatı vatandaşlarla buluşturan Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 23'üncü durağı kadim şehir Mardin oldu. Tarihi dokusu ve kültürel zenginliğiyle büyüleyen Mardin'de dokuz gün boyunca sürecek dev festival maratonu pop müziğin sevilen ismi Demet Akalın'ın açılış konseriyle muhteşem bir başlangıç yaptı. Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda kurulan dev sahnede binlerce hayranıyla buluşan ünlü popçu seslendirdiği hit şarkıları ve sahne performansıyla Mardinlilere unutulmaz coşku dolu bir gece yaşattı.

Demet Akalın'la Coşku Zirveye Çıktı

Mardin Kültür Yolu Festivali'nin ilk akşamında sahne alan Demet Akalın yüksek enerjisi ve zengin repertuvarıyla müzikseverleri adeta büyüledi. Konser alanını dolduran binlerce vatandaş ünlü sanatçının Çalkala, Kulüp ve Yerinde Dur gibi popüler şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Hareketli ritimleriyle festival alanındaki tempolu coşkuyu en üst seviyeye çıkaran Akalın sahne şovlarıyla da dinleyicilerden tam not aldı.

Festival 25 Ekim'e Kadar Sanatseverleri Ağırlayacak!

Mardin'in eşsiz tarihi ve mistik atmosferini kültür ile sanatın farklı renkleriyle buluşturan dev organizasyon dokuz gün boyunca kesintisiz devam edecek. Kentin kültürel yaşamına büyük bir dinamizm kazandıran festival kapsamında; konserlerden sergilere, söyleşilerden tiyatro gösterilerine kadar her yaştan ziyaretçiye hitap eden yüzlerce etkinlik düzenlenecek. 25 Ekim tarihine kadar sürecek olan Mardin Kültür Yolu Festivali bölgedeki sanatseverlere ve şehre gelen yerli-yabancı turistlere dolu dolu bir kültür-sanat şöleni sunmaya devam edecek.