Koray Avcı'dan Harbiye İtirafı: "Konser İptal Olursa Dünyam Kararıyor!"

Koray Avcı'dan samimi sahne açıklaması! Sel riski nedeniyle Harbiye konseri iptal olan ünlü şarkıcı: "Konser iptal olursa dünyam kararıyor."

Koray Avcı'dan Harbiye İtirafı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-10-2026 09:38

Güçlü sesi, samimi yorumu ve sahnede seyircisiyle kurduğu o sıcacık bağla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Koray Avcı müzikle olan tutkulu bağını ve sahne aşkını yine tüm içtenliğiyle dile getirdi!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'u etkisi altına alan olumsuz hava şartları ve sel riski nedeniyle sabırsızlıkla beklenen Harbiye Açıkhava konseri iptal edilmek zorunda kalan ünlü şarkıcı yaşadığı o duygusal çöküşü paylaşmaktan çekinmedi.

Şarkı Söylemek Benim İçin Kahvaltı Yapmak Gibi!

Sahne performanslarıyla her defasında dinleyicilerini mest eden Koray Avcı şarkı söylemenin kendisi için sadece bir iş değil adeta nefes almak gibi hayati bir ihtiyaç olduğunu vurguladı zaten. Müziği günlük yaşamının olmazsa olmaz bir parçası olarak gören ünlü sanatçı duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Şarkı söylemek benim için sabah kahve içmek ve kahvaltı yapmak gibi bir şey... Dostlarla oturup meşk etmek gibi..."

Hiçbir Şeyim Yok Gibi Hissediyorum

O çok heveslendiği Harbiye Açıkhava konserinin sel riski yüzünden son dakika iptal edilmesiyle büyük bir boşluğa düştüğünü gizlemeyen Koray Avcı sahneden uzak kaldığında hissettiği o çaresizliği şu çarpıcı kelimelerle özetledi:

"Konser iptal olursa dünyam kararıyor resmen. Ne yapacağımı bilemiyorum. Her şeyim var ama hiçbir şeyim yokmuş gibi hissediyorum... Konser iptal olunca benim bütün dünyam değişiyor."

Sahnelerden ve seyircisinden uzak kaldığında adeta hayata küsen Koray Avcı'nın bu derin tutkusu ve samimi itirafları hayranlarından büyük bir destek ve takdir topladı.

Bakalım havaların düzelmesiyle birlikte Koray Avcı o çok arzuladığı Harbiye sahnesinde telafi konseriyle dinleyicilerine ne zaman kavuşacak...

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