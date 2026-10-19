Gülben Ergen'in Bitmeyen Enerjisi: Gırgıriye Müzikalinden Konser Maratonuna

Gülben Ergen'den bitmeyen enerji! Gırgıriye müzikalinin ardından Mersin'de sahne alan ünlü sanatçının Tolga Çam imzalı şıklığı göz kamaştırdı

Gülben Ergen'in Bitmeyen Enerjisi: Gırgıriye Müzikalinden Konser Maratonuna
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-10-2026 10:08

Türk pop müziğinin ve sahne dünyasının en üretken, en dinamik isimlerinden biri olan Gülben Ergen temposu bir an olsun düşmeyen yoğun çalışma takvimiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir yandan Türk klasikleri arasında yer alan unutulmaz Gırgıriye müzikalinde hayat verdiği Güllü karakteriyle tiyatro sahnesinde fırtınalar estiren ünlü sanatçı diğer yandan Türkiye'nin dört bir yanındaki konser maratonunu aralıksız sürdürüyor. Geçtiğimiz akşam özel bir gece için Mersin'de sahne alan Gülben Ergen bitmek bilmeyen enerjisi ve sevilen şarkılarıyla dinleyicilerini yine büyüledi.

Yenilenmiş Repertuvarıyla İki Saat Boyunca Sahnede Kaldı!

Mersin'deki özel gecede hayranlarıyla buluşan Gülben Ergen geceye özel olarak yenilediği geniş repertuvarıyla müzik ziyafeti sundu. Sahnesinde yaklaşık iki saat boyunca kalan başarılı sanatçı dünden bugüne dillerden düşmeyen en popüler şarkılarını kendisini dinlemeye gelen kalabalık davetlilerle birlikte tek bir ağızdan seslendirdi.

Güçlü yorumunun yanı sıra sahnedeki sıcak iletişimi ve seyirciyle kurduğu köprüyle konuklara unutulmaz anlar yaşatan Ergen profesyonelliğiyle bir kez daha tam not aldı.

Tolga Çam İmzalı Şıklığıyla Göz Kamaştırdı

Müzikal performansının yanı sıra şıklığıyla da magazin basınının ve moda severlerin odağında yer alan Gülben Ergen Mersin gecesinde tercih ettiği kıyafetle göz doldurdu. Ünlü modacı Tolga Çam imzalı göz alıcı kostümüyle sahneye çıkan sanatçı zarafeti ve sahne ışıltısıyla adeta parladı. Müziği, tiyatrosu ve sahne estetiğiyle adından sıkça söz ettiren başarılı isim Mersin'deki bu unutulmaz performansıyla unutulmaz bir geceye imza attı.

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