Demet Akalın'dan Mardin'e Yöresel Selam: Hayranının Hediyesini Sahnede Kullandı

Demet Akalın, Mardin Kültür Yolu Festivali'nde hayranının hediye ettiği yöresel baş aksesuarını takarak geceye damga vurdu. İşte konser detayları.

Demet Akalın'dan Mardin'e Yöresel Selam: Hayranının Hediyesini Sahnede Kullandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-10-2026 10:04

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında konser maratonuna hız kesmeden devam eden pop müziğin kraliçesi Demet Akalın bu kez kadim şehir Mardin'de hayranlarıyla buluştu. Festival coşkusunu zirveye çıkaran ünlü sanatçı seslendirdiği hit parçalar ve bitmeyen sahne enerjisiyle Mardinlilere unutulmaz bir gece yaşatırken konsere damgasını vuran ise sürpriz bir hediye oldu.

Mardinli Hayranının Hediyesi Sahnede Baş Tacı Oldu!

Işıltılı sahne kostümü ve şıklığıyla göz kamaştıran Demet Akalın konser esnasında hayranlarıyla kurduğu samimi diyaloglarla da dikkat çekti. Mardinli bir hayranının konserde kendisine hediye ettiği, kentin köklü tarihini ve yerel motiflerini taşıyan yöresel baş aksesuarını büyük bir memnuniyetle kabul eden ünlü sanatçı aksesuarı hemen sahnede taktı.

Mardin'in zengin kültürel mirasına ve yöresel değerlerine bu anlamlı hareketle selam gönderen Akalın şarkılarını o yöresel başlığıyla seslendirdi. Sanatçının bu samimi ve içten tavrı konser alanını dolduran binlerce müziksever tarafından büyük bir coşkuyla ve alkış yağmuruyla karşılandı.

Mardin'de Demet Akalın Rüzgarı Esti!

Dünden bugüne dillerden düşmeyen en popüler şarkılarını Mardinli hayranlarıyla birlikte tek bir ağızdan söyleyen Demet Akalın festivalin en çok konuşulan konserlerinden birine imza attı. Yüksek temposu, sahne şovları ve gece boyunca düşmeyen enerjisiyle adeta büyüleyen başarılı popçu Mardin gecesine adını altın harflerle yazdırdı.

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