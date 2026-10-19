Serhat Gerçeği Öğrenecek Mi? Güller ve Günahlar'da 'Kader' Şoku!

NGM imzalı fenomen dizisi Güller ve Günahlar son bölüm finaliyle milyonları ekrana kilitledi. Heyecanın ve temponun bir an olsun düşmediği iddialı yapımda Berrak'ın gizlediği büyük sır nihayet gün yüzüne çıkma noktasına geldi. İçinde "Serhat Kader senin öz kızın" yazılı notun yer aldığı kutunun bölüm finalinde Serhat'ın eline ulaşması dizi tutkunları arasında adeta deprem etkisi yarattı.

Kutudaki Gizemli Not Serhat'ın Elinde!

Dizinin son bölümünde Kader farkında olmadan büyük sırrın fitilini ateşledi. Serhat'ın sevgisini kazanmak isteyen küçük Kader içi sürprizlerle dolu kutuyu ona teslim etti. Kutunun evde olmadığını fark eden Berrak ise büyük bir panik yaşayarak gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek için zamana karşı amansız bir yarış başlattı. Serhat'ın kutuyu açıp notu okuyup okumayacağı merak konusu olurken bu sahne sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi.

ZeySer Hayranlarını Mest Eden Sahneler Ve Sezen Aksu Sürprizi!

Heyecan dolu bölümde yalnızca Kader sırrı değil aşk ve intikam üçgeni de duygusal anlara sahne oldu. Serhat ve Sonay'ı otel odasında yan yana gören Zeynep'in yaşadığı büyük yıkım Sezen Aksu'nun efsane eseri "Ey Aşk" eşliğinde ekrana gelerek izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Ancak Sonay'ın kurduğu kirli oyunu fark eden Serhat'ın onu sert bir şekilde kovması ZeySer (Zeynep ve Serhat) hayranlarını adeta mest etti. Öte yandan Mutlu'yu öldüren Cihan'n gizemli bir şantaj mesajıyla köşeye sıkışması dizideki gerilimi tırmandırdı.

Reytinglerde Tüm Kişilerin Birincisi Oldu!

"Kader'i, babasına teslim edeceğim!" #GüllerVeGünahlar yeni bölümüyle cumartesi 20.00'de #KanalD'de! @kanald @ngmediatv https://t.co/uk923enEVg — Güller ve Günahlar (@gullergunahlar) October 17, 2026

Baş döndüren olay akışı ve güçlü oyuncu kadrosuyla Cumartesi gecesinin galibi yine değişmedi. Güller ve Günahlar yayınlanan son bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde bir kez daha günün en çok izlenen yapımı olarak reyting zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı.