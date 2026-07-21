Paris Sokaklarında Bir Ağırbaşlı Serseri: Sıla'dan Yılın En Şık Klip Çıkarması!

Türk pop müziğinin en güçlü kadın vokallerinden ve kaleme aldığı sözlerle hafızalara kazınan Sıla 2026'ya damga vuran Kafa Yüksek Kalp Kırık albümünün en popüler parçalarından Ağırbaşlı Serseri için kamera karşısına geçti. Sevilen şarkısını Paris'in büyülü atmosferine taşıyan usta sanatçı yayınlanan klip görsel anlatımıyla yine farkını ortaya koydu.

Şehrin dokusuyla muazzam bir uyum yakalayan Sıla'nın yalın ve tam anlamıyla Parisienne tarzı şarkının barındırdığı derin duyguyu izleyiciye birebir hissettiriyor.

Fransız Sineması Tadında Bir Görsel Şölen

Paris'in ikonik sokaklarını ve tarihi atmosferini adeta bir sinema filmi platosu gibi kullanan klibin arka planında ise oldukça güçlü bir ekip yer alıyor

Şık Ve Yalın Kadro

Kreatif konseptini Toprak Göktaş'ın üstlendiği klibin stil danışmanlığını Hande Kızıl saç tasarımını ise Hasan Yavuz gerçekleştirdi.

İki Farklı Versiyon Tek Albüm

Sözleri Sıla ve Umut Yaşar Sarıkaya'ya bestesi ise usta müzisyen Bülent Özdemir'e ait olan Ağırbaşlı Serseri dinleyicilere iki ayrı tatta sunuluyor. Klibe konu olan o duygusal ve dingin versiyonun aranjesi Cenk Erdoğan imzası taşırken şarkının daha tempolu ve dinamik düzenlemesi ise Gürsel Çelik tarafından hazırlandı.

Kısa sürede trend listelerine giren ve müzikseverlerden tam not alan klip Sıla'nın 2026'daki müzikal yolculuğunun en iddialı ve şık halkalarından biri oldu.