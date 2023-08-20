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Para Çekmek İçin Bankamatik Kullananlar Dikkat! 200 TL'niz 10 TL'ye Düşebilir

Bankamatik kullanımında yeni dönem başladı. Paranız değişebilir işte detaylar

Para Çekmek İçin Bankamatik Kullananlar Dikkat! 200 TL'niz 10 TL'ye Düşebilir
YAŞAM
Yayın Tarihi : 20-08-2023 13:30

Günümüzde maddi konular ile alakalı en çok kullanılan sistem kesinlikle ki bankamatikler olmaktadır. Para yatırma, çekme, fatura ödeme, transfer etme, gibi bir çok işlemi kolaylıkla ATM lerden gerçekleştirebiliriz. Son dakika açıklama yapan Ziraat Bankasından geldi. Ziraat Bankası eski genel müdür yardımcısı Şenol Babuşçu Atm'lerde yapılan değişiklikler ile alakalı açıklama yaptı. 

Babuşçu'nun Bankamatikler ile alakalı Twitter ile alakalı yaptığı açıklamasında "Banka ATM kasalarında para konmak üzere 5 bölüm bulunmaktadır. Her bölüme bir çeşit banknot konulmaktadır. 10,20,50,100,200 TL banknotlar her bölüme ayrı ayrı yerleştirilmektedir. Son zamanlarda bazı bankalar 10 TL banknotların yerine de 200 TL banknotlar koymakta. Çünkü başka türlü para yetiştirememekte."  dedi.

 ATM'den para çekerken dikkat edilmesi gereken 10 TL'lik banknotların yerine karışıklık olduğu ve 200 TL'lik banknotların da konulabildiği belirtildi. Yanlış para çekme ihtimaline karşı uyarılarda bulunan Babuşçu, bunun fark edilmesi durumunda ise cezai işlem uygulanabileceğini belirtti. 

10 TL 200 TL Olabilir

10,20,50,100,200 TL banknotlar banka kasalarında değişik yerlere yerleştiriliyor. yer olmadığı için de karışıklıklar olabiliyor. Gerek renk benzerliği gerekse de yer olmaması sebebiyle 10 TL yerine 200 TL çekebilirsiniz ya da 200 TL çekerken 10 TL çekmiş olabilirsizin. Bu konuda dikkatli olunması önem arz etmektedir. 

Öte yandan bankamatikler konusunda da yeni uyarılar mevcut. Dolandırıcılar bu konuda hızlı davranmış gibi duruyor. Milyonlarca kişinin kullandığı bankamatiklerde kopyalama ya da aynalama yöntemi ile kartlar ya da şifreler kopyalanabiliyor. Kart şifrenizi girerken dikkatli olunması gerekiyor. Bununla alakalı olarak doğum günü gibi basit ve tahmin edilebilir şifrelerin kullanılmaması gerekiyor. Kart sıkışması durumunda ise hemen yanındaki bankamatiklerden görevliyi arayabilirsiniz. 

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