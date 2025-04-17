Pamir Pekin’i Sildi, İbiza’ya Gitti! Nesrin Cavadzade’nin Havuz Pozu Gündem Oldu!

Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin aşkı, magazin dünyasını şaşkına çeviren bir kararla sona erdi. Yaklaşık iki aydır birlikte olan çiftin ani ayrılığı, hayranlarını da merak içinde bıraktı. Ayrılığın ardından İspanya'nın ünlü tatil rotası İbiza'ya giden Cavadzade, hem yeni bir başlangıç yaptı hem de yaz sezonunu erken açtı.

Uyum Sağlanamadı, Aşk Bitti

Cavadzade ile Pekin, birlikte rol aldıkları dizide tanışıp aşk yaşamaya başlamışlardı. Dizi final yaptıktan sonra soluğu Yunanistan’da alan çift, romantik bir tatil geçirmişti. Ancak ilişkileri uzun sürmedi. Yakın çevrelerinden gelen bilgilere göre, Cavadzade’nin disiplinli, iş odaklı yaşam tarzı, ikili arasındaki farkları daha belirgin hale getirdi. Bu farklar, ilişkinin kısa sürede sona ermesine neden oldu.

Takipten Çıktı, Rotayı Değiştirdi

Ayrılık kararı sonrası Cavadzade, Pamir Pekin’i Instagram hesabından takip etmeyi bıraktı. 45 yaşındaki oyuncu Pamir Pekin ise Nesrin Cavadzade’yi hâlâ takip ediyor. Bu durum sosyal medyada dikkat çekti.

Havuzda "Soğuk Suya Dalış"

Ayrılığı çabuk unutan ve sosyal medyada aktifliğini sürdüren Nesrin Cavadzade, İbiza'daki tatilinden kareleri takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, havuzda yüzdüğü anları “Soğuk suya dalma” notuyla yayınladı. Cavadzade’nin fit vücudu ve enerjik halleri, takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Rol Aldığı Projelerle Gündemde

Cavadzade, bugüne kadar "Ağır Roman Yeni Dünya", "Küçük Ağa", "Bizim Hikaye", "Yasak Elma", "Şahane Hayatım" ve son olarak "Sandık Kokusu" gibi projelerde yer aldı. Başarılı kariyerine rağmen özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine gelen oyuncu, bu kez ayrılığı değil, yeni yaşam enerjisini ön plana çıkardı.