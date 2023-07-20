Özlem Yıldız'ın oğlu Demir annesini omuzlarında taşıdı!

Türk televizyonlarının sevilen oyuncularından biri olan Özlem Yıldız, yaz aylarının gelmesiyle birlikte güzellik ve fit vücuduyla plajların gözde ismi olmaya devam ediyor. Bu yaz da oğlu Demir Serter ile birlikte Bodrum'da tatiline devam eden ünlü oyuncu, önceki gün Azka Otel'in Beach'inde görüntülendi. Anne-oğul, denizde geçirdikleri eğlenceli anlarla güneşin ve denizin keyfini doyasıya çıkardı.

Güzel oyuncu Özlem Yıldız, zarif bir mayo tercih ederek plajın tozunu atanlardan biri oldu. Oğlu Demir Serter ile denize girerek serinlemeyi tercih eden Yıldız, enerjisiyle dikkat çekti. Anne ve oğul, kumsalda çeşitli aktivitelerle zaman geçirerek keyifli anlar yaşadı.

Özlem Yıldız'ın oğlu Demir, annesini omuzuna alarak denize atmasıyla neşeli anlar yaşandı. Gülüşleri ve eğlenceli halleriyle dikkat çeken anne-oğul ikilisi, sahildeki diğer tatilcilerin de ilgisini çekti. Oğluyla olan yakın ilişkisi ve mutlu anlarıyla bilinen Özlem Yıldız, tatilin tadını doyasıya çıkarmak için Bodrum'un güzelliklerini keşfetmeye devam ediyor.