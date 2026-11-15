İrem Derici'den Şok İtiraf: “Paramız Kalmadı, Kasa Boş!”

Şarkıları, enerjisi ve dobra açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen İrem Derici hem evlilik planları hem bitmek bilmeyen ev masraflarıyla ilgili konuştu. Kıbrıs'ta sevenleriyle buluşmaya hazırlanan şarkıcı, sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlarken yine kendine has üslubuyla herkesi güldürdü. DJ nişanlısı Melih Kunukçu ile ne zaman evlenecekleri sorulunca verdiği yanıt ise gecenin en dikkat çeken açıklamalarından biri oldu: “Paramız kalmadı!”

Evlilik Planlarına Şimdilik Para Engeli

Melih Kunukçu ile evlilik hazırlıkları yapan İrem Derici, düğün planlarıyla ilgili sorular karşısında oldukça açık konuştu. Şarkıcı şu sıralar maddi açıdan pek rahat olmadıklarını esprili bir dille anlattı. Anlaşılan o ki çiftin evlilik planları için biraz daha beklemesi gerekebilir.

Derici'nin bu sözleri hem samimiyeti hem kullandığı eğlenceli ifadeyle dikkat çekti. Ünlü şarkıcı özel hayatıyla ilgili soruları geçiştirmek yerine her zamanki gibi içinden geldiği gibi yanıtlamayı tercih etti.

“Bütün Yaz Eve Çalıştım Kasa Boş!”

İrem Derici'nin maddi durumuyla ilgili açıklamalarının arkasında ise evinin tadilatı için yaptığı harcamalar var. Yaz boyunca ev işleriyle uğraştığını söyleyen şarkıcı masrafların bütçesini epey zorladığını anlattı.

“Ben bütün yaz eve çalıştım. Kasa boş, kasa bomboş! Banka hesabım gitgide düşüyor” diyen Derici tadilat sürecinin kendisine ne kadar pahalıya mal olduğunu da böylece gözler önüne serdi. Görünen o ki evini yenilemek Derici'nin bütçesini bir hayli sarsmış.

Serenay Sarıkaya'ya Övgüler Yağdırdı

Yapay zekâ hakkındaki düşüncelerini de paylaşan şarkıcı teknolojinin abartıldığını savundu. Derici, yapay zekânın yeni bir şey üretmekten çok mevcut içerikleri hızlıca sunmaya yaradığını söyledi.

Serenay Sarıkaya'ya duyduğu hayranlığı da gizlemeyen Derici özellikle Paris Moda Haftası'ndaki yürüyüşünü ve özgüvenli duruşunu çok beğendiğini belirtti. Sarıkaya'nın oyunculuğuna zaten hayran olduğunu söyleyen şarkıcı bu kez tarzına ve kendinden emin tavrına da övgüler dizdi.