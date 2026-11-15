Thor Bile Şaşkına Dönerdi! Marvel Yıldızı Chris Hemsworth'un Evinde Korku Dolu Gece!

Chris Hemsworth'un Avustralya'daki evine giren dört maskeli hırsız eşi evdeyken garajdaki üç otomobili çaldı. Araçlar bulundu, soruşturma sürüyor!

Thor Bile Şaşkına Dönerdi! Marvel Yıldızı Chris Hemsworth'un Evinde Korku Dolu Gece!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-11-2026 15:18

Marvel filmlerinde Thor karakteriyle hafızalara kazınan Chris Hemsworth evinde yaşanan hırsızlık olayıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun Avustralya'daki evine gece yarısı giren dört maskeli kişi garajda bulunan üç otomobili alıp kayıplara karıştı. Üstelik olay sırasında Hemsworth'un eşi Elsa Pataky de evdeydi. Yaşananlar sabah güvenlik kameralarının görüntüleri incelenince ortaya çıktı.

Köpeklerin Havlamasıyla Uyandı

Olayın 11 Kasım gecesi saat 02.00 sıralarında yaşandığı bildirildi. Elsa Pataky gece köpeklerin havlaması üzerine uyanmasına rağmen evde bir sorun olduğunu fark etmedi. Her şeyin yolunda olduğunu düşünerek yeniden dinlenmeye çekildi.

Ancak sabah güvenlik kamerası kayıtlarına bakınca karşılaştığı görüntüler hiç de iç açıcı değildi. Dört maskeli kişinin gece saatlerinde mülke girdiği ve garaja yöneldiği görüldü. İddialara göre şüphelilerden ikisinin yanında bıçak da bulunuyordu. Evde birilerinin olduğu sırada böyle bir olayın yaşanması durumun ne kadar ürkütücü olduğunu gözler önüne serdi.

Garajdaki Üç Otomobili Alıp Gittiler

Hırsızlar güvenlik çitini aşarak garaja ulaştı. İçeride bulunan araçların anahtarlarını da ele geçiren şüpheliler üç otomobili alarak hızla bölgeden uzaklaştı.

Çalınan araçların BYD, Ram ve Ford Raptor marka olduğu açıklandı. Üstelik hırsızların tek bir otomobille yetinmeyip üç aracı birden götürmesi olayın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

Çalınan Araçların Tamamı Bulundu

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri çalınan otomobillerin izini sürdü. Sevindirici haber ise çok geçmeden geldi: Üç araç da farklı bölgelerde bulundu. Araçlar gerekli incelemelerin yapılması için ekipler tarafından teslim alındı.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı açıklanırken maskeli şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Hemsworth ailesinin yaşadığı bu korkutucu olayın ardından gözler şimdi polis ekiplerinin yürüteceği soruşturmaya çevrildi.

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