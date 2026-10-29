Özlem Öz’e Büyük Şok! 4,3 Milyonluk Hesabına Erişim Engeli

Sosyal medyada “Tayyargiller” adıyla tanınan Özlem Öz Instagram hesabıyla gündeme geldi. Milyonlarca kişinin takip ettiği fenomenin 4,3 milyon takipçili hesabına erişim engeli getirildi. Son dönemde yaptığı paylaşımlarla sık sık eleştirilerin hedefi olan Özlem Öz’ün hesabının kapatılması sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Özellikle çocuklarının özel hayatına ilişkin paylaşımlarıyla tartışmaların odağında yer alan fenomenin hesabına yönelik bu gelişme takipçilerin dikkatini çekti. Peki hesabın erişime kapatılmasına giden süreçte neler yaşandı?

Oğlunun Sünnet Paylaşımları Tepki Çekmişti

Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla uzun süredir gündeme geliyor. Ağustos ayında beşinci çocuğunu kucağına alan Özlem Öz son olarak oğlunun sünnetiyle ilgili paylaşımları nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

Bazı kullanıcılar bu içeriklerin çocukların mahremiyeti açısından sorun oluşturduğunu savundu. Tartışmalar kısa sürede büyürken fenomenin paylaşımları sosyal medyada yoğun şekilde konuşulmaya başlandı.

Kullanıcılardan Bakanlığa Çağrı Geldi

Tepkiler özellikle X platformunda dikkat çekti. Bazı kullanıcılar çocukların özel hayatlarının sosyal medyada içerik ve etkileşim amacıyla kullanılmaması gerektiğini belirterek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

Paylaşımların incelenmesini isteyen kullanıcılar çocukların mahremiyetinin korunması gerektiğini vurguladı. Bu çağrılar ve artan şikâyetler tartışmanın daha geniş bir kitleye ulaşmasına neden oldu.

Milyonlarca Takipçisi Olan Hesap Erişime Kapatıldı

Yaşanan tartışmaların ardından Özlem Öz’ün 4,3 milyon takipçili Instagram hesabına erişim engeli getirildi. Hesabın kapatılması sosyal medyada gündem olurken gelişmenin özellikle son dönemdeki eleştirilerin ardından yaşanması dikkat çekti.

Ancak erişim engelinin hangi gerekçeyle ve hangi karar doğrultusunda uygulandığına ilişkin haberde ayrıntılı bir açıklama yer almıyor. Bu nedenle hesabın kapatılmasının kesin hukuki gerekçesi konusunda net bir sonuca varmak mümkün değil.

Gelişme sosyal medyada çocukların mahremiyeti ve fenomenlerin paylaşımlarının sınırları konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.