Doğa Rutkay’dan Kıskançlık İtirafı! Eşine Bakana Bile Tepkili

Oyuncu Doğa Rutkay eşi Kerimcan Kamal’a duyduğu kıskançlıkla gündeme geldi. Nihat Odabaşı’nın sunduğu “Hiç Çekemem” programına konuk olan ünlü oyuncu hem ailesiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı hem özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Eşini oldukça kıskandığını açık açık söyleyen Rutkay’ın sözleri dikkat çekti.

Ünlü Bir Ailenin Çocuğu Olmak Kolay Değilmiş

Usta tiyatrocu Rutkay Aziz’in kızı olan Doğa Rutkay programda ünlü bir ailenin içinde büyümenin her zaman avantaj sağlamadığını anlattı. İnsanların kendisini sürekli annesi ve babasıyla karşılaştırdığını söyleyen oyuncu bu durumun zaman zaman zorlayıcı olduğunu dile getirdi.

Babasının izinden giderek politik tiyatroya yönelmesi konusunda da beklentilerle karşılaştığını belirten Rutkay kendisinin ayrı bir birey olduğunun altını çizdi. Kendi yolunu çizmek ve mesleki kimliğini oluşturmak isteyen oyuncu ailesinin tanınmış olmasının beraberinde bazı baskıları da getirdiğini ifade etti.

Kerimcan Kamal İle 2014’te Evlendi

Doğa Rutkay gazeteci, yazar ve sunucu Kerimcan Kamal ile 2014 yılında dünyaevine girdi. Mutlu evliliklerini sürdüren çiftin 2018 yılında dünyaya gelen ikiz çocukları bulunuyor.

Programda annelik hakkında da konuşan Rutkay çocuk sahibi olmayı hayatının zirvesi olarak tanımladı. Görünen o ki oyuncu için ailesi ve çocukları hayatında çok özel bir yere sahip.

“Eşimi Çok Kıskanırım”

Doğa Rutkay’ın açıklamalarında en çok dikkat çeken konu ise eşine duyduğu kıskançlık oldu. Kerimcan Kamal’a başka kadınların iltifat etmesinden rahatsız olduğunu söyleyen oyuncu bu konuda oldukça açık konuştu.

Rutkay eşine “Çok şıksın” denilmesinin bile kendisini rahatsız edebildiğini anlattı. Üstelik çevredeki güzel kadınlara da dikkat ettiğini söyleyerek kıskançlığını gizlemedi.

Ünlü oyuncunun bu samimi itirafı, sosyal medyada konuşulmaya aday açıklamalar arasında yerini aldı. Rutkay’ın sözleri uzun yıllardır birlikte olan çiftin özel hayatına dair merak uyandırdı.