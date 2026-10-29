Defne Samyeli’den Şoke Eden İtiraf! Kendini En Çirkin Hissettiği Dönem

Defne Samyeli 1991’de Türkiye güzeli yarışmasında üçüncü olduğu dönemde kendisini en çirkin hissettiğini açıkladı. Ünlü isim estetik baskısını da anlattı.

Defne Samyeli’den Şoke Eden İtiraf! Kendini En Çirkin Hissettiği Dönem
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-10-2026 17:00

Yıllardır güzelliği fit görünümü ve tarzıyla dikkat çeken Defne Samyeli geçmişine dair yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı. 1991 yılında Türkiye güzeli yarışmasında üçüncü olan Samyeli dışarıdan bakıldığında hayranlık uyandıran o dönemde aslında kendisini hiç de güzel hissetmediğini anlattı. Ünlü ismin sözleri güzellik algısının insan üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme getirdi.

Güzellik Yarışması Dönemi Onun İçin Kolay Geçmemiş

Kariyerine güzellik yarışmasıyla adım atan Defne Samyeli yıllar içinde sunuculuktan haber spikerliğine oyunculuktan müziğe uzanan bir yol çizdi. Ekranlarda ve sahnelerde kendine sağlam bir yer edinen Samyeli bugün de görünümüyle sık sık konuşuluyor.

Ancak Katarsis programında geçmişini anlatan ünlü isim güzellik yarışmasına katıldığı günlerin kendisi için sanıldığı kadar parlak olmadığını söyledi. Fiziksel özelliklerinin başkaları tarafından değerlendirilmesi ve sürekli karşılaştırılmak onun kendisine bakışını olumsuz etkilemişti.

Samyeli o dönemde yaşadığı duyguyu anlatırken şu sözleri kullandı: “Hayatım boyunca kendimi en çirkin hissettiğim dönem güzellik yarışmasına katıldığım dönemdi.”

Burnuna Estetik Yaptırması İçin Baskı Görmüş

Defne Samyeli’nin açıklamalarında dikkat çeken bir başka konu da estetik meselesi oldu. Ünlü isim yarışma sonrasında burnunu değiştirmesi yönünde telkinlerle karşılaştığını anlattı. Ancak kendisine yapılan bu önerilere rağmen burnuna estetik yaptırmamayı tercih etti.

Dışarıdan kusursuz görünen birinin bile başkalarının yorumları nedeniyle kendisini yetersiz hissedebilmesi Samyeli’nin anlattıklarını daha da dikkat çekici hale getirdi.

Yaş Almayı Olumlu Karşılıyor

Geçmişte kendisini daha fazla sorguladığını anlatan Samyeli bugün kendisine karşı daha anlayışlı olduğunu belirtti. Mükemmeliyet fikrine inanmadığını söyleyen ünlü isim yaş almayı da olumsuz bir durum olarak görmediğini dile getirdi.

Samyeli’nin sözleri güzelliğin yalnızca dış görünüşten ibaret olmadığını ve kişinin kendisiyle kurduğu ilişkinin de ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

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