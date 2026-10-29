Ceyda Düvenci Yıllardır Sakladığı Gerçeği İlk Kez Anlattı!

Ceyda Düvenci kendisiyle ilgili yaptığı samimi bir itirafla gündeme geldi. Sunuculuk yaptığı programda konuşan ünlü oyuncu çok sevdiği insanların cenazelerine katılmakta zorlandığını söyledi. Bunun nedenini de anlatan Düvenci yıllardır üzerinde düşündüğü bir durumla yüzleştiğini dile getirdi. Ünlü ismin sözleri sosyal medyada da gündem oldu.

“Benim Hiç Sevmediğim Bir Huyum Var”

Meslektaşı Bülent Şakrak ile sekiz yıllık evliliğini sonlandıran Ceyda Düvenci daha sonra Güçlü Mete ile yeni bir ilişkiye başlamış ve kısa süre önce onunla evlenmişti. Özel yaşamıyla zaman zaman gündeme gelen Düvenci bu kez programında kendisiyle ilgili dikkat çekici bir konuyu açtı.

Düvenci çok sevdiği, kendisinde emeği olan yakınlarının vefatının ardından cenazelerine gidemediğini anlattı. Üstelik bu durumun uzun zamandır aklını kurcaladığını ve neden böyle hissettiğini anlamaya çalıştığını söyledi.

Selim Naşit’in Vefatıyla Başlamış

Ünlü sunucu cenazelere katılmakta zorlanmasının geçmişte yaşadığı bir olayla başladığını belirtti. Düvenci bu durumun Selim Naşit’in vefatından sonra ortaya çıktığını anlattı.

Düvenci’nin sözlerine göre cenazeye katılmak, sevdiği kişinin artık hayatta olmadığını gözleriyle görmek anlamına geliyor. Bu gerçekle yüzleşmek ona iyi gelmiyor. Cenazeye gitmediğinde ise sanki o kişi hâlâ bir yerlerde yaşıyormuş gibi hissettiğini ifade etti.

Ancak bunun bilinçli olarak sürdürdüğü ya da arkasında durduğu bir davranış olmadığını da özellikle belirtti. Aksine kendisinde hoşlanmadığı bu alışkanlığın nedenini anlamaya çalıştığını dile getirdi.

Sosyal Medyada İkiye Bölündüler

Ceyda Düvenci’nin bu açıklaması sosyal medyada farklı tepkilerle karşılandı. Bazı kullanıcılar ünlü sunucunun duygularını anlayışla karşılarken bazıları ise cenazeye katılmama konusuna eleştirel yaklaştı.

Düvenci’nin sözleri herkesin kayıpla ve vedayla farklı şekillerde başa çıkabildiğini bir kez daha gündeme taşıdı. Ünlü sunucunun samimi itirafı takipçileri arasında tartışma yarattı.