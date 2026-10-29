Kendall Jenner’ın Eski Aşkından Hande Erçel’e Sürpriz Hamle!

NBA yıldızı Devin Booker’ın Hande Erçel’in paylaşımını beğenmesi magazin gündemini hareketlendirdi. Kendall Jenner’ın eski sevgilisinin bu hamlesi aşk söylentilerini beraberinde getirdi.

Kendall Jenner’ın Eski Aşkından Hande Erçel’e Sürpriz Hamle!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-10-2026 15:17

Hande Erçel sosyal medyada yaşanan dikkat çekici bir gelişmeyle gündeme geldi. NBA yıldızı Devin Booker’ın güzel oyuncunun paylaşımını beğenmesi magazin dünyasında hareketlilik yarattı. Ünlü basketbolcunun bu hamlesi takipçilerin aklına hemen aynı soruyu getirdi: Acaba yeni bir aşkın ayak sesleri mi duyuluyor?

Devin Booker’dan Hande Erçel’e Beğeni

Dünyaca ünlü basketbolcu Devin Booker Hande Erçel’in sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflardan birini beğendi. Küçük gibi görünen bu hareket kısa sürede magazin gündeminin dikkat çeken konularından biri oldu. Özellikle ünlü isimlerin sosyal medya etkileşimlerini yakından takip eden kullanıcılar Booker’ın beğenisini gözden kaçırmadı.

Ancak bu beğeninin arkasında ne olduğu şimdilik bilinmiyor. İkilinin arasında bir yakınlaşma yaşandığına dair herhangi bir açıklama da gelmedi. Yani şimdilik konuşulanlar sosyal medyadaki bu etkileşimden ibaret.

Kendall Jenner ile Yaşadığı Aşkla Tanınıyor

Devin Booker’ın adı daha önce dünyaca ünlü model Kendall Jenner ile yaşadığı ilişki sayesinde de sık sık magazin gündemine gelmişti. Bir dönem aşk yaşayan ikili, ayrılıp barışmalarıyla uzun süre konuşulmuştu. Bu nedenle Booker’ın şimdi Hande Erçel’in paylaşımını beğenmesi sosyal medya kullanıcılarının daha da fazla ilgisini çekti.

Hande Erçel’in Fotoğraflarına Beğeni Yağdı

Hande Erçel de son paylaşımıyla takipçilerinin ilgisini toplamayı başardı. Güzel oyuncu fotoğraflarına “Lately, without the highlights” notunu düştü. Asansörde ve ayna karşısında verdiği pozları paylaşan Erçel’in doğal ve şık görünümü hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Paylaşımın altına yakın arkadaşlarından ve takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Devin Booker’ın beğenisi de bu yoğun ilginin üzerine eklenince gözler bir anda ikiliye çevrildi.

Şimdi herkes aynı şeyi merak ediyor: Bu beğeni yalnızca sıradan bir sosyal medya etkileşimi mi yoksa yeni bir tanışmanın ilk işareti mi? Şimdilik bu sorunun yanıtı yok. İkiliden bir açıklama gelene kadar aşk iddiaları söylentiden öteye geçmiş değil.

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