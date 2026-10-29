Bursa’da Cumhuriyet Coşkusu! Göksel’in Sözleri Alkış Topladı

Göksel, Bursa’da 29 Ekim konserinde yağmura rağmen meydanı dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatçının Atatürk sözleri de dikkat çekti.

Bursa’da Cumhuriyet Coşkusu! Göksel’in Sözleri Alkış Topladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-10-2026 15:00

Bursa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Göksel’in sahne aldığı özel konserle renklendi. Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte binlerce kişi yağmura rağmen meydanı doldurdu. Sevilen şarkılarını Bursalılarla birlikte söyleyen Göksel hem hareketli parçalarıyla kalabalığı coşturdu hem Cumhuriyet Bayramı’na özel sözleriyle dinleyenleri duygulandırdı.

Yağmura Rağmen Meydanı Doldurdular

Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümü için Osmangazi Meydanı’nda düzenlenen konserde yağış kutlama coşkusuna engel olamadı. Şemsiyeleriyle ve ellerindeki Türk bayraklarıyla alana gelen vatandaşlar Göksel’in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Duygusal parçaların yanı sıra hareketli şarkılarını da seslendiren sanatçı Bursalılara keyifli bir akşam yaşattı. Yağmurlu havaya rağmen meydandaki kalabalığın coşkusu dikkat çekerken Cumhuriyet Bayramı kutlamaları müzikle iç içe geçti.

Erkan Aydın’dan “Nice 103 Yıllara” Mesajı

Konseri vatandaşlarla birlikte takip eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da sahneye çıkarak Bursalıların bayramını kutladı. Yağmura rağmen Cumhuriyet’in 103’üncü yılını kutlamak için meydanda toplanan vatandaşlara teşekkür eden Aydın Göksel’in performansından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Başkan Aydın, konuşmasının sonunda Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak “Nice 103 yıllara” dedi. Meydandaki kalabalık kutlamalara katılarak bu özel günün coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Göksel’den Duygulandıran Atatürk Sözleri

Erkan Aydın’ın ardından konuşan Göksel Bursa’da böyle anlamlı bir gecede sahne almaktan duyduğu mutluluğu anlattı. Cumhuriyet Bayramı’nın kendisini çok duygulandırdığını söyleyen sanatçı Atatürk’e ve ülkesine duyduğu sevgiyi de açıkça dile getirdi.

Göksel “Ben gerçekten bir memleket sevdalısıyım. Atatürk sevdalısıyım” sözleriyle meydandaki dinleyicilere seslendi.

Yağmura rağmen alanı dolduran Bursalılara teşekkür eden sanatçı onların ilgisinin kendisini onurlandırdığını belirtti. Ardından herkesin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak güzel bir akşam geçirmelerini diledi.

Göksel’in konseri müzik ve Cumhuriyet coşkusunu bir araya getirirken Bursa’da 29 Ekim kutlamalarına unutulmaz anlar kattı.

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