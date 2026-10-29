Merve Özbey’den Kenan Koçak’a Romantik Sürpriz!

Merve Özbey eşi Kenan Koçak’ın doğum gününü romantik sözlerle kutladı. “Sen bizim dağımızsın” mesajı ve 15 yıllık aşk hikâyesi dikkat çekti.

Merve Özbey’den Kenan Koçak’a Romantik Sürpriz!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-10-2026 18:09

Yoğun konser temposuna rağmen özel hayatından anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Merve Özbey eşinin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı. Paylaşımında aşkını dile getiren şarkıcının “Sen bizim dağımızsın!” sözleri dikkat çekti.

15 Yıllık Hikâyelerine Duygusal Mesaj

Merve Özbey 2020 yılında Kenan Koçak ile hayatını birleştirdi. Mutlu evliliklerini çocuklarıyla büyüten çift 2021’de kızları Elif Özüm’ü kucaklarına aldı. Bir yıl sonra ise ikinci kez anne baba olmanın sevincini yaşadı.

Eşinin doğum gününe özel fotoğraflar paylaşan Özbey birlikte geçirdikleri yılları da unutmadı. Ünlü şarkıcı paylaşımında “Masal gibiydi… Ama bence en güzel hikayeyi yazıyoruz. Koskoca 15 sene su gibi geçti. 2 evlat...” ifadelerini kullandı.

Birlikte geçirdikleri yılların kendisi için ne kadar değerli olduğunu anlatan Özbey eşine duyduğu sevgiyi de içten bir şekilde dile getirdi. Paylaşım çiftin takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.

“Yanında Olamayacağım Ama Yavrularımız Sürpriz Hazırladı”

Merve Özbey eşinin doğum gününde yanında olamayacağını da söyledi. Ancak çocuklarının babaları için bir sürpriz hazırladığını belirterek bu özel güne dair tatlı bir ayrıntı paylaştı.

Şarkıcı mesajını “Seni çok seviyorum. Sen bizim dağımızsın! İyi ki doğdun” sözleriyle tamamladı. Özbey’in eşine yönelik bu sözleri takipçilerine aile bağlarının ve sevginin önemini bir kez daha hatırlattı.

Yaşadığı Kazanın Ardından Sağlığına Kavuşuyor

Merve Özbey geçtiğimiz günlerde konser sırasında sahneden inerken dengesini kaybedip merdivenlerden düşmesiyle de gündeme gelmişti. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan ve ayağını sakatlayan şarkıcı tedavisinin ardından sağlık durumuyla ilgili açıklama yapmıştı.

“Çok şükür çok iyiyim. Bu sabah çok iyi uyandım” diyen Özbey kendisine destek olanlara teşekkür etmişti. Şimdi ise eşine yaptığı sevgi dolu kutlamayla gündemde.

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