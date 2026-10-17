Özlem Koldaş'tan Soner Olgun Paylaşımı: "Evliliği Başaramadık Ama İyi Dost Olduk"

Türk müziğinin usta ismi, güçlü yorumcu ve müzisyen Soner Olgun bir süredir pankreas kanseriyle yürüttüğü zorlu ve cesur mücadelenin ardından 67 yaşında hayata göz yumdu. Müzik dünyasını ve sevenlerini yasa boğan bu acı ve ani kaybın ardından sanatçının uzun yıllar hayatını paylaştığı eski eşi ve zorlu tedavi sürecindeki en büyük destekçilerinden biri olan Özlem Koldaş sosyal medya hesabından yürekleri dağlayan duygusal bir veda mesajı yayımladı. Yarın son yolculuğuna uğurlanacak olan usta müzisyenin ardından kaleme alınan satırlar okuyan herkesi gözyaşlarına boğdu.

"21 Yaşındaydım Hayatıma Girdiğinde Şimdi 47 Yaşındayım..."

Soner Olgun'un vefatıyla sarsılan Özlem Koldaş yarım asra yakın ömrünün en değerli yıllarını birlikte geçirdiği eski eşine veda ederken kurduğu cümlelerle aralarındaki sarsılmaz dostluk bağını gözler önüne serdi. İnsan hayatının yarısını paylaştığı birine veda etmenin tarif edilemez bir acı olduğunu belirten Koldaş duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"İnsan hayatının yarısını paylaştığı birine nasıl veda eder? Ben bilmiyorum… 21 yaşındaydım hayatıma girdiğinde şimdi 47 yaşındayım. Evliliği başaramadık ama iyi dost olduk. Bir ömrün en güzel yılları, en zor zamanları, kahkahaları, gözyaşları, sahneleri, şarkıları… Hepsinde sen vardın. Birlikte büyüdük, birlikte değiştik, bazen birbirimizi kırdık, bazen ayrı yollara yürüdük ama hayat bizi nereye götürürse götürsün birbirimizin hayatındaki yerimiz her zaman çok kıymetliydi. Sen benim gençliğimdin, yol arkadaşımdın en yakın dostumdun ve hayatımın bana verdiği en kıymetli hediyenin, Elif'imizin babasıydın."

"Son Günlerinde Elinden Tutarken İçimden Tek Bir Şey Geçti..."

Kanserle mücadele ettiği hastane odalarında ve zorlu tedavi sürecinde bir an olsun Soner Olgun'un yanından ayrılmayan Özlem Koldaş usta sanatçının son anlarındaki çaresizliğini ve duyduğu derin üzüntüyü şu yürek burkan ifadelerle paylaştı:

"Son günlerinde elinden tutarken sana bakarken acını biraz olsun hafifletebilmek için çırpınırken içimden hep aynı şey geçti: Keşke senin için yapabileceğim daha fazla şey olsaydı. Bugün seni kaybettik; bu iki kelimeyi yan yana getirmek bile canımı yakıyor. Bunca yıl hayatımda olan bir insanın artık olmayacağını kabullenmek nasıl mümkün bilmiyorum."

"Elif'imiz Bana Emanet Huzurla Uyu Sonerciğim"

Çiftin kızları Elif'in emanetine vurgu yapan ve sanatçının hatırasının asla silinmeyeceğini belirten Koldaş veda mesajını şu umut dolu ve sevgi yüklü sözlerle noktaladı:

"Ama bir şeyi biliyorum sesinle, şarkılarınla, anılarımızla, birlikte yaşadığımız her şeyle ve en çok da kızımızın gözlerinde yaşamaya devam edeceksin. Ve bugün dönüp baktığımda bütün yaşanmışlıklarımızın üzerinde tek bir duygu kalıyor: İyi ki hayatımdan geçtin iyi ki Elif'imizin babası oldun, iyi ki bunca yılı birlikte yaşadık. Şimdi seni uğurlamak zorundayım ama ben sana elveda diyemiyorum Sonerciğim çünkü insan, kendi hayatının bu kadar büyük bir parçasına nasıl elveda der? Huzurla uyu canım Sonerciğim, Elif'imiz bana emanet ve sen, ikimizin kalbinde sonsuza kadar bizimlesin."