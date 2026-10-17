Manifest'ten Uluslararası Tarihi Başarı: Tralala Bir Günde 2 Milyon Dinlenmeyi Aştı!

Manifest'in ilk İngilizce şarkısı Tralala 2 milyonu aşan dinlenmeyle 2026 rekorunu kırdı! Şarkı Spotify Global listelerinde zirvede.

Manifest'ten Uluslararası Tarihi Başarı: Tralala Bir Günde 2 Milyon Dinlenmeyi Aştı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-10-2026 11:22

Son dönemin en başarılı müzik gruplarından Manifest uluslararası müzik piyasasına adım attıkları ilk İngilizce tekli çalışmaları Tralala ile hem Türkiye'de hem de global ölçekte kırılması güç rekorlara imza attı. Müzik dünyasında adeta deprem etkisi yaratan grup kısa sürede dijital müzik platformlarını altüst ederek Türk müzik tarihinin en büyük uluslararası başarı halkalarından birini gerçekleştirdi. 9 Ekim'de yayınlanan ve tek bir günde 2 milyon dinlenme barajını aşarak rekor kıran parça Spotify'ın küresel listelerinde de zirveye ambargo koydu.

2026 Yılının Günlük Ve Haftalık Dinlenme Rekorunu Kırdılar!

9 Ekim tarihinde dinleyicilerin beğenisine sunulan Tralala yayınlandığı ilk gün 2 milyonu aşan dinleme sayısıyla Türkiye'de 2026 yılının bir gün içinde en çok dinlenen şarkısı unvanını elde etti. Fırtınası dinmeyen Manifest 13 Ekim itibarıyla başarısını küresel boyuta taşıyarak Spotify'ın prestijli Global Yeni Çıkan Şarkılar ve Global Müzik Videoları listelerinde 1 numaraya yerleşti. Böylece başarılı grup, Spotify Türkiye tarihinde 2026 yılına ait hem günlük hem de haftalık dinlenme rekorlarını aynı tekliyle kırma başarısını gösterdi.

Spotify Müzik Direktöründen Övgü Dolu Sözler!

Manifest'in dünya çapındaki bu dikkat çekici yükselişi uluslararası müzik otoritelerinin de gündemine girdi. Spotify Orta Doğu, Kuzey Afrika, Pakistan ve Türkiye Müzik Direktörü Mark Abou Jaoude grubun kırdığı rekorlar üzerine yaptığı açıklamada şu ifadelerle heyecanını dile getirdi:

"Manifest'in global listelerde zirveye yerleşmesi hem grup hem de Türkiye'den çıkan müzik adına heyecan verici bir başarı."

İlk İngilizce şarkılarıyla yakaladıkları bu devasa ivme sayesinde uluslararası müzik endüstrisinin radarına giren Manifest Türk müziğinin küresel pazardaki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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