Halit Ergenç'ten İstanbul’da Diplomatik Temas: Rusya Büyükelçisi İle Buluştu!

Türk sineması ve televizyon dünyasının usta ismi, canlandırdığı ikonik karakterlerle sadece Türkiye'de değil dünya genelinde milyonlarca hayran edinen usta oyuncu Halit Ergenç diplomatik ve kültürel temasları kapsamında önemli bir buluşmaya imza attı. Başarılı oyuncu Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Vershinin ve Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Aleksandr Kalachev ile Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda bir araya geldi. İki ülke arasındaki kültürel bağların sinema sektörünün ve uluslararası gençlik projelerinin masaya yatırıldığı bu özel görüşme diplomatik çevrelerde ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"Muhteşem Yüzyıl Rusya'da Büyük Bir İlgiyle Takip Ediliyor"

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgilere göre kabulde Türk dizilerinin uluslararası gücü ve kültürel diplomasideki rolü vurgulandı. Halit Ergenç kariyerinin mihenk taşı niteliğindeki projelerinden ve özellikle tüm dünyada fırtınalar estiren Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Kanuni Sultan Süleyman rolünün küresel yansımalarından bahsetti.

Büyükelçi Sergey Vershinin ise Türk yapımlarının Rusya'daki popülaritesine dikkat çekerek Muhteşem Yüzyıl başta olmak üzere Halit Ergenç'in rol aldığı projelerin Rus halkı tarafından büyük bir beğeni hayranlık ve ilgiyle takip edildiğini dile getirdi.

Yekaterinburg Ziyaretine Övgü Dolu Sözler!

Görüşmede usta oyuncu Halit Ergenç geçtiğimiz Eylül ayında Rusya'nın Yekaterinburg kentinde düzenlenen Uluslararası Gençlik Festivali'ne gerçekleştirdiği ziyaretten de övgüyle söz etti. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen genç delegelerle kültür, sanat ve sinemadaki çağdaş eğilimler üzerine fikir alışverişinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Ergenç sanatın birleştirici gücüne vurgu yaptı.

Büyükelçi Vershinin usta sanatçıya bundan sonraki kariyerinde ve projelerinde başarılar dilerken iki ülke ve halkları arasındaki kültürel temasların dostluk bağlarının pekişmesindeki ehemmiyetini bir kez daha altını çizerek ifade etti.