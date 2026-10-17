Melis İşiten'den Şoke Eden İtiraf: "Kafede Gördüğüm Adamla 1 Ayda Evlendim!"

2014 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile 2019 yılında yollarını ayıran bu evlilikten 2016 doğumlu Ada adında bir kızı bulunan ünlü oyuncu ve içerik üreticisi Melis İşiten özel hayatına dair yaptığı çarpıcı açıklamalarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sarp Bozkurt'un YouTube'da yayınlanan "Acı Sohbet" programına konuk olan İşiten geçmişteki ilişkisini nasıl bitirdiğini ve Uraz Kaygılaroğlu ile evlilik süreçlerinin nasıl hızla geliştiğini tüm samimiyetiyle anlattı. Ünlü ismin "Kafede gördüm 1 ay içinde evlendim" şeklindeki itirafı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı

"Uzun İlişkiyi Bitirdim Kafede Gördüğüm Adamla 1 Ayda Evlendim!"

Programda geçmişteki aşk hayatına dair samimi bir itirafta bulunan Melis İşiten üniversite yıllarındaki uzun soluklu ilişkisini ani bir kararla nasıl sonlandırdığını şu sözlerle anlattı:

"Üniversitede çok uzun ve güzel bir ilişkim vardı ama hikaye bir yerde bitti alışkanlık ve ortak arkadaş ortamı yüzünden bir türlü ayrılamıyorduk. Bir gün kafede hiç tanımadığım birini gördüm ve 'Bana bir şey oluyor' dedim. O akşam sevgilime gidip 'Sana bir şey hissetmediğimi anladım, ilişkimiz bitmiş' diyerek ayrıldım."

Bu ani ayrılık kararının ardından sosyal çevresinden büyük tepki gördüğünü belirten ünlü oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arkadaş grubum benimle konuşmayı kesti. Sonra kafede gördüğüm o adamla 1 ay içinde evlenip dünyaya çocuk getirdim." (İşiten'in bahsettiği bu ani evlilik ve hayatının dönüm noktası daha sonra 2014 yılında nikah masasına oturduğu Uraz Kaygılaroğlu ile olan evliliğine karşılık geliyor.)

"Dünyaya Biriyle Evlenmek İçin Gelsem O Kişi Uraz Olurdu"

Boşandıktan sonra dahi eski eşi Uraz Kaygılaroğlu ile dost kalmayı başaran ve ortak kızları Ada'nın büyüme sürecinde örnek bir anne-baba profili çizen Melis İşiten, Uraz Kaygılaroğlu'na olan hayranlığını ve sevgisini de her fırsatta dile getiriyor. Daha önceki açıklamalarında da eski eşi hakkında "Bir gün dünyaya biriyle evlenmek için gelsem ve çocuk yapsam o kişi Uraz olurdu" ifadelerini kullanan başarılı oyuncunun bu sürpriz aşk ve evlilik itirafı magazin kulislerinde günün en çok konuşulan konularından biri oldu.