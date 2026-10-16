Dev Buluşma! Kadıköy Boğası ve İbrahim Tatlıses Bir Araya Geldi

Sosyal medyada "Kadıköy Boğası" lakabıyla tanınan Mustafa Başaran bu kez İbrahim Tatlıses'le buluşmasıyla gündeme geldi. İzmir’de bir alışveriş merkezinde bir araya gelen ikili sohbet edip birlikte vakit geçirdi. Fizik tedavi sürecini İzmir'de sürdüren usta sanatçıyla samimi bir ortamda sohbet eden Başaran hayat hikâyesinden dikkat çeken kesitler paylaştı. Buluşma sırasında ses tellerini ve müzik yeteneğini de sergileyen Kadıköy Boğası, Tatlıses’e özel bir şarkı söyleyerek neşeli anların yaşanmasına vesile oldu. İkilinin bu renkli buluşması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

"1 Milyon TL'ye İkinci El Doblo Alacağım"

Kadıköy Boğası, İbrahim Tatlıses ile bir araya geldiği anları paylaştı. https://t.co/MoKy1OY4in — Populicc (@populicc) October 16, 2026

Görüşmenin ilerleyen dakikalarında geleceğe dair planlarını ve hedeflerini İmparator'a anlatan Mustafa Başaran, özellikle evlilik ve otomobil hayaliyle herkesi şaşırttı. Nişanlısı Rabia'yla gelecek planlarını açıklayan fenomen isim "Nişanlım Rabia ile 2030'un Mayıs ayında evlendikten sonra kendime 1 milyon TL'ye ikinci el, 2025 model Fiat Doblo alacağım" ifadelerini kullandı. Kadıköy Boğası'nın gelecek planları usta sanatçı İbrahim Tatlıses'i de tebessüm ettirdi.

Sosyal Medyada Yorum Yağmuru

İkilinin buluşma anına ait görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları ve takipçiler gönderinin altına binlerce yorum bıraktı. Bir kullanıcı, "Mustafa kardeşimizin hedefleri son derece net ve ayağı yere basıyor, 2030 hedefleri hayırlı olsun" yorumunu yaparken, bir başka takipçi ise "İbrahim Tatlıses gibi bir ustanın karşısında şarkı söylemek büyük medeni cesaret, tebrik ederim" ifadelerini kullandı. AVM çıkışında yardımcılarının desteğiyle tekerlekli sandalye ile aracına uğurlanan Tatlıses ile fenomen Mustafa Başaran'ın bu görüşmesi, haftanın en çok konuşulan magazin olayları arasına girdi.