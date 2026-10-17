Fatoş Seğmen'den Kızı Alya'ya Yürek Burkan Veda: "Seni Çok Seviyorum Meleğim"

2004 Miss Turkey 2. güzeli Fatoş Seğmen kızı Alya'yı kaybetti! Eşinden sonra evlat acısıyla sarsılan Seğmen'den yürek burkan veda mesajı.

Fatoş Seğmen'den Kızı Alya'ya Yürek Burkan Veda:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-10-2026 11:25

2004 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye 2. güzeli seçilerek adını duyuran ünlü model ve sunucu Fatoş Seğmen hayatının en büyük ve en ağır acısıyla sarsıldı. Geçtiğimiz yıl eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan tescilli güzel bu kez de gözünden sakındığı kızı Alya'nın vefatıyla evlat acısını tattı. Sosyal medya hesabından yürekleri dağlayan bir veda mesajı yayınlayan ünlü isim, minik kızının acı haberini takipçileriyle paylaştı.

"Sen Bana Annelik Duygusunun En Güzel Duygu Olduğunu Öğrettin"

Evladını kaybetmenin derin acısıyla sarsılan Fatoş Seğmen sosyal medya hesabından kızı Alya'ya veda ederken gözyaşlarına boğuldu. Minik kızına olan sevgisini ve duyduğu tarifsiz acıyı kelimelere döken tescilli güzel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Canım kızım sen bana annelik duygusunun hayatımdaki en güzel duygu olduğunu öğrettin. Mekanın cennet olsun. Seni çok ama çok seviyorum her zaman kalbimde yaşayacaksın meleğim."

Üst Üste Gelen Acı Kayıplar Yürek Yaktı!

Fatoş Seğmen'in yaşadığı bu büyük trajedi ailede üst üste gelen kayıpları da yeniden gündeme taşıdı. Tescilli güzelin eşi ve kızı Alya'nın babası Bülent Erdoğan geçtiğimiz yıl 31 Ağustos 2025 tarihinde hayatını kaybetmişti. Eşinin vefatının ardından hayatının en zorlu dönemlerinden birini geçiren Seğmen kısa süre sonra evladını da kaybetmenin hüznünü yaşadı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan acı haberin ardından Fatoş Seğmen'e sanat ve cemiyet hayatından binlerce taziye ve destek mesajı yağdı.

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