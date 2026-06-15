Özlem Ada Şahin'den Takipçisine Lüks Ters Köşe: "Otel Değil Kendi Evimiz!"

Berkay'ın hamile eşi Özlem Ada Şahin tatil pozuna "Otel hijyenine dikkat edin" yazan takipçisine ters köşe bir yanıt verdi: "Burası otel değil ev!"

Özlem Ada Şahin'den Takipçisine Lüks Ters Köşe:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-06-2026 14:50

Magazin dünyasının en popüler ve yakından takip edilen çiftlerinden Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin hem mutlu evlilikleri hem de lüks yaşantılarıyla adlarından söz ettirmeye devam ediyor. Her adımları olay olan ünlü çiftten Özlem Ada Şahin bu kez sosyal medyada bir takipçisiyle girdiği diyalogla magazin gündemine bomba gibi düştü. Güzel influencerın verdiği lüks yanıt kısa sürede viral oldu.

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Hatırlanacağı üzere mutlu evliliklerini çocuklarıyla taçlandıran çift geçtiğimiz aylarda hayranlarına büyük bir sürpriz yapmıştı. Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin 2016 yılında dünyaevine girmişti. İkili 2017 yılında ilk kızları Arya'yı 2019 yılında ise ikinci kızları Zeynep Mira'yı kucaklarına almıştı. Mart ayında sevenlerine müjdeli haberi veren ünlü çift bir kez daha anne ve baba olmaya hazırlandıklarını açıklamıştı.

Takipçisinin Hijyen Uyarısı Havada Kaldı

Büyüyen karnıyla yaz sezonunu açan ve kızlarıyla birlikte deniz kenarında yorgunluk atan Özlem Ada Şahin tatile dair keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak paylaşılan fotoğraflara bir takipçisinden gelen "otellerdeki hijyen" uyarısı ilginç bir tartışmanın fitilini ateşledi. Takipçisi hamile olan Şahin'i ve çocuklarını salgın hastalıklara karşı koruması adına otel ortamlarına dikkat etmesi konusunda uyardı.

Sosyal Medyayı Sallayan Cevap: Burası Otel Değil Ev

Kendisine gelen bu yoruma kayıtsız kalamayan Özlem Ada Şahin net ve bir o kadar da iddialı cevabıyla adeta nispet yaptı. Özlem Ada Şahin geçtiğimiz günlerde tatil fotoğraflarını paylaştı. Şahin'in bir takipçisi otellerdeki hijyen koşullarına ilişkin uyarıda bulundu. Ünlü isim "Burası otel değil ev" ifadelerini kullanarak tatil yaptığı yerin kendilerine ait olduğunu belirtti. Şahin'in bu yanıtı sosyal medyada çok konuşuldu.

Kendi mülklerinde tatil yaptıklarını belirterek hijyen endişelerini boşa çıkaran Şahin'in bu lüks cevabı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimi kullanıcılar cevabı çok net ve haklı bulurken, kimileri ise "Zenginlik beyanı" diyerek esprili yorumlarda bulundu.

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