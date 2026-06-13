Özlem Ada Şahin'den O Takipçiye Tokat Gibi Cevap: "Yorumun Saçmalığı!"

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Berkay Şahin ve model eşi Özlem Ada Şahin magazin dünyasına bomba gibi düşen bir haberle gündeme geldi. Mutlu evlilikleri ve örnek aile yaşantılarıyla parmakla gösterilen çift çekirdek ailelerini büyütme kararı aldı. Özlem Ada Şahin ile mutlu bir evliliği olan ünlü şarkıcı Berkay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3. kez baba olacağının müjdesini verdi. 3. bebeğinin de kız olduğunu açıklayan Özlem Ada Şahin, bir takipçisinden gelen yoruma tepki gösterdi.

Kalabalık Aileye Doğru: Arya ve Zeynep Mira’ya Kız Kardeş Geliyor

Sahne performanslarının yanı sıra özel hayatıyla da her zaman sevgi toplayan Berkay eşi ve çocuklarıyla birlikte çektiği samimi bir videoyla hayranlarının içini ısıttı. Şarkıları ve sahne performanslarıyla sık sık adından söz ettiren sanatçı Berkay Şahin özel hayatıyla da sık sık gündemde. Yıllar önce Özlem Ada Şahin'le nikah masasına oturan Berkay, bir kez daha baba olacağını duyurdu. Berkay Şahin 2016 yılında Özlem Ada Şahin ile nikah masasına oturdu. Çiftin Arya ve Zeynep Mira adını verdikleri 2 kız çocukları oldu.

Aylar önce ailesiyle yurt dışı tatilinde olan Berkay Şahin, sosyal medya hesabından 3. kez baba olacağının müjdesini verdi. Eşi ve çocuklarıyla bir video yayınlayan Berkay "Cuma günü sizlere hayırlı bir haber vermek istedik" ifadelerini kullandı. Çiftin paylaşımına beğeni ve tebrik yorumu yağdı.

Doğum Hediyesi Dudak Uçuklattı: Zekeriyaköy’de 55 Milyonluk Villa!

Yeniden kız babası olmanın gururunu ve heyecanını yaşayan ünlü şarkıcı eşine yaptığı jestle de adından söz ettirmeyi başardı. Hamileliğinin ilk aylarını geride bırakan eşi için kesenin ağzını açan Berkay lüks bir yatırıma imza attı. Yeniden kız babası olacak olmanın heyecanını yaşayan Berkay Şahin geçen günlerde 4 aylık hamile eşi Özlem Ada'ya aldığı 55 milyonluk dev doğum hediyesiyle gündeme gelmişti. İddialara göre, ünlü şarkıcı eşine doğum hediyesi olarak Zekeriyaköy'den 55 milyon TL'ye bir villa satın aldı. Aynı zamanda ünlü çift, tadilat yaptırdıkları yeni evlerine de taşındı.

Müjdeyi Mustafa Sandal Gecesinde Verdi

Bebeğin cinsiyeti konusundaki merakı ise bizzat ünlü popçu katıldığı prestijli bir organizasyonda giderdi. Mustafa Sandal'ın Saygı konserinde sahneye çıkan Berkay bir kızları daha olacağını söyledi.

Özlem Ada Şahin'den Plajda "Erkek Çocuk" Yorumuna Sert Yanıt!

Sosyal medyada hamilelik sürecini anbean paylaşan ve büyüyen karnıyla tatil pozları veren Özlem Ada Şahin gelen bir takipçi yorumu karşısında adeta çılgına döndü. Kız çocukları üzerinden yapılan cinsiyetçi yaklaşıma sessiz kalmayan ünlü isim takipçisini herkesin içinde payladı.



Berkay ve Özlem Ada Şahin'in erkek çocuk sahibi olmaya çalıştığını ileri süren bir sosyal medya kullanıcısı "Erkek gelene kadar üremeye devam" yorumunu yaptı. Paylaşımının altına gelen yoruma sessiz kalamayan Özlem Ada Şahin ise takipçisine "Yorumun saçmalığı" karşılığını vererek tepki gösterdi.

Şahin'in bu dik duruşuna, kısa sürede kendi hayranlarından ve birçok anne takipçisinden de destek mesajları yağdı.