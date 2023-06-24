  • 24 HAZİRAN Cumartesi 18:04
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Özkan Uğur'un sağlık durumu! Yakın arkadaşı Fuat Güner açıkladı

Efsane müzik grubu MFÖ'nün üyelerinden Özkan Uğur, 2013 yılında yakalandığı lenfomayı tedavi sürecinin ardından atlatmıştı. Hastalığı nükseden 69 yaşındaki sanatçının sağlık durumuna ilişkin üzücü bir haber geldi.

Özkan Uğur'un sağlık durumu! Yakın arkadaşı Fuat Güner açıkladı
Yayın Tarihi : 2023-06-24 07:58

Ünlü müzik grubu MFÖ'nün üyesi Özkan Uğur, 2013 yılında lenfoma teşhisi konulduğunda büyük bir mücadele vererek hastalığı atlatmıştı. Ancak son bilgilere göre, Uğur'un sağlık durumu tekrar kötüleşmiş ve yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor. Ünlü sanatçının yakın arkadaşı ve grup üyesi Fuat Güner, Uğur'un durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Fuat Güner, Özkan Uğur'un son üç aydır yoğun bakımda olduğunu doğruladı ve detayları paylaştı. Kemoterapi tedavisi nedeniyle Uğur'un böbrekleri ve ciğerleri büyük zorluklarla karşı karşıya kaldı. Özellikle ciğerlerinde biriken sıvının bir miktarının alındığı belirtildi. Ancak Güner, doktorlardan aldığı bilgilere göre yakın bir zamanda Uğur'dan iyi haberler almayı umduklarını belirtti.

İşte Fuat Güner'in o açıklamaları:

“Kemoterapi aldığı için böbrekleri ve ciğerleri çok zorlanıyor. Ciğerlerine müdahale edildi ve bir miktar su çekildi. Ama doktorlarından aldığımız bilgiye göre 4-5 gün içerisinde dostumdan güzel haberler alacağız”

Benzer Haberler
Hadise'ye plajda önlem! Denize girmedi, perdeler kapalı oturdu Hadise'ye plajda önlem! Denize girmedi, perdeler kapalı oturdu
Afra Saraçoğlu-Mert Ramazan Demir aşkı belgelendi Afra Saraçoğlu-Mert Ramazan Demir aşkı belgelendi
Hande Yener'den Kuruçeşme'de 'Afrodizyak' etkisi Hande Yener'den Kuruçeşme'de 'Afrodizyak' etkisi
Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu, Bodrum tatilinde aşklarını gözler önüne serdi Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu, Bodrum tatilinde aşklarını gözler önüne serdi
TIR'dan Hadise çıktı! 'Hiç beklemiyordunuz değil mi?' TIR'dan Hadise çıktı! 'Hiç beklemiyordunuz değil mi?'
Aybüke Pusat'ın cesur pozları sosyal medyayı salladı Aybüke Pusat'ın cesur pozları sosyal medyayı salladı
ÇOK OKUNANLAR
Dönence’nin afişi yayınlandı
  • 23-06-2023 12:00

Dönence’nin afişi yayınlandı

TC kimlik numarasına 18.000 TL ödeme yatacak! Son dakika flaş haber olarak ajanslara düştü!
  • 19-06-2023 09:22

TC kimlik numarasına 18.000 TL ödeme yatacak! Son dakika flaş haber olarak ajanslara düştü!

Kapılarda kuyruklar oluşacak! BİM’de müthiş Pazar indirimleri başladı: 5 litre ayçiçek yağında 85 TL indirim yapıldı
  • 18-06-2023 08:13

Kapılarda kuyruklar oluşacak! BİM’de müthiş Pazar indirimleri başladı: 5 litre ayçiçek yağında 85 TL indirim yapıldı

Münür Yıldız’dan yeni single: Neden, neden?
  • 23-06-2023 11:50

Münür Yıldız’dan yeni single: Neden, neden?

Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar müjdesi: İşte fiyatları
  • 18-06-2023 12:57

Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar müjdesi: İşte fiyatları