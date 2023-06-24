Özkan Uğur'un sağlık durumu! Yakın arkadaşı Fuat Güner açıkladı

Ünlü müzik grubu MFÖ'nün üyesi Özkan Uğur, 2013 yılında lenfoma teşhisi konulduğunda büyük bir mücadele vererek hastalığı atlatmıştı. Ancak son bilgilere göre, Uğur'un sağlık durumu tekrar kötüleşmiş ve yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor. Ünlü sanatçının yakın arkadaşı ve grup üyesi Fuat Güner, Uğur'un durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Fuat Güner, Özkan Uğur'un son üç aydır yoğun bakımda olduğunu doğruladı ve detayları paylaştı. Kemoterapi tedavisi nedeniyle Uğur'un böbrekleri ve ciğerleri büyük zorluklarla karşı karşıya kaldı. Özellikle ciğerlerinde biriken sıvının bir miktarının alındığı belirtildi. Ancak Güner, doktorlardan aldığı bilgilere göre yakın bir zamanda Uğur'dan iyi haberler almayı umduklarını belirtti.

İşte Fuat Güner'in o açıklamaları:



“Kemoterapi aldığı için böbrekleri ve ciğerleri çok zorlanıyor. Ciğerlerine müdahale edildi ve bir miktar su çekildi. Ama doktorlarından aldığımız bilgiye göre 4-5 gün içerisinde dostumdan güzel haberler alacağız”