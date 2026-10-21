Didem Belen “Aldatıldım” Dedi! Somer Sivrioğlu’ndan İmalı Mesaj

MasterChef Türkiye’nin sevilen jüri üyelerinden şef Somer Sivrioğlu özel hayatıyla gündemde. Yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu nişanlısı Talya Didem Belen’in “Aldatıldım” açıklaması magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Belen’in ilişkisinin sona erdiğini duyurmasının ardından Sivrioğlu’ndan gelen imalı paylaşım da dikkatlerden kaçmadı. Üstelik ünlü şefin sosyal medyada attığı adım yaşanan tartışmayı daha da alevlendirdi.

Didem Belen’den “Yine Aynı Kadın” Çıkışı

Somer Sivrioğlu ile evlilik yolunda ilerleyen Didem Belen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ilişkilerinin bittiğini duyurdu. Belen paylaşımında son bir yıldır birlikte olduğu kişiyle ilişkisinin daha önce de gündeme gelen benzer nedenlerle sona erdiğini öne sürdü.

Açıklamasında özellikle “Yine aynı kadın” ifadesini kullanan Belen nişanlısının evliyken de benzer bir durumla gündeme geldiğini iddia etti. Bir aile kurma niyetiyle bu ilişkiye başladığını belirten Belen yaşananların kendisine daha fazla zarar vermeden ortaya çıkması nedeniyle şükrettiğini söyledi.

“Paylaşımımı Silmezsem Tehdit Edildim”

Belen’in açıklamaları bununla da sınırlı kalmadı. Genç kadın bir sonraki paylaşımında gönderisini silmemesi durumunda sosyal medya hesabının kapattırılmakla tehdit edildiğini öne sürdü. Hesabına erişememesi ihtimaline karşı takipçilerine önceden bilgi vermek istediğini belirtti.

Bu iddialar sosyal medyada tartışma yaratırken gözler Somer Sivrioğlu’nun nasıl bir açıklama yapacağına çevrildi.

Somer Sivrioğlu’ndan Dikkat Çeken Mesaj

Aldatma iddialarının ardından sessizliğini sosyal medya paylaşımıyla bozan Sivrioğlu doğrudan suçlamalara yanıt vermek yerine dikkat çekici bir mesaj yayımladı.

Ünlü şef paylaşımında sevginin, nazik yaşamanın ve insanın kendi yazgısında olmayan şeylerden zarafetle vazgeçebilmesinin önemini anlatan sözlere yer verdi.

Sivrioğlu’nun bu paylaşımı takipçileri tarafından nişanlısının açıklamalarına gönderme olarak yorumlandı. Ayrıca ünlü şefin Didem Belen’i sosyal medya hesabından takip etmeyi bırakması da dikkat çekti. Taraflardan iddialara ilişkin yeni bir açıklama gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu.