Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş boşandı! Ayrılık açıklaması kafaları karıştırdı

Deniz Bağdaş, Instagram üzerinden yaptığı soru-cevap etkinliğinde, bir takipçisinin "Özgür Bey ile ayrıldınız mı?" sorusuna, "Milyonlarca yürek, tek soru" yanıtını vererek iddiaları kesinleştirdi.

Ancak Bağdaş, kısa süre sonra yaptığı yeni bir paylaşımda ayrılığın perde arkasına dair kafa karıştıran ifadeler kullandı. “Cidden paylaştığıma pişman olduğum nadir şeylerden biri oldu. Hiç hazır değilmişim tepkilere psikolojik olarak. Ama kimse neden boşandığımızı bilememiş. Buna da garip bir şekilde sevindim,” diyen Bağdaş, ayrılığın düşündüğünden daha farklı nedenlere dayandığını ima etti.

Rohan’ı çok sevdiğini vurgulayan Deniz Bağdaş, eski eşi Özgür Turhan’a da “Yolu açık olsun” diyerek noktayı koydu. Çiftin ayrılık nedenine dair iddialar ise sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor