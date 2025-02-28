Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş boşandı! Ayrılık açıklaması kafaları karıştırdı

Ünlü komedyen Özgür Turhan ve YouTuber eşi Deniz Bağdaş, sosyal medyada gündeme gelen boşanma haberlerini doğruladı. Ayrılık kararı alan çiftin Rohan adında bir oğulları bulunuyor.

Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş boşandı! Ayrılık açıklaması kafaları karıştırdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-02-2025 17:28

Deniz Bağdaş, Instagram üzerinden yaptığı soru-cevap etkinliğinde, bir takipçisinin "Özgür Bey ile ayrıldınız mı?" sorusuna, "Milyonlarca yürek, tek soru" yanıtını vererek iddiaları kesinleştirdi.

Ancak Bağdaş, kısa süre sonra yaptığı yeni bir paylaşımda ayrılığın perde arkasına dair kafa karıştıran ifadeler kullandı. “Cidden paylaştığıma pişman olduğum nadir şeylerden biri oldu. Hiç hazır değilmişim tepkilere psikolojik olarak. Ama kimse neden boşandığımızı bilememiş. Buna da garip bir şekilde sevindim,” diyen Bağdaş, ayrılığın düşündüğünden daha farklı nedenlere dayandığını ima etti.

Rohan’ı çok sevdiğini vurgulayan Deniz Bağdaş, eski eşi Özgür Turhan’a da “Yolu açık olsun” diyerek noktayı koydu. Çiftin ayrılık nedenine dair iddialar ise sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor