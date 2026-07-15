Özgün'ün Evlilik Paylaşımı Görenleri Duygulandırdı!

Şarkıcı Özgün Uğurlu bu kez yeni bir şarkısıyla değil eşi Nida Uğurlu için yaptığı duygu dolu paylaşımla gündeme geldi. Çift evliliklerinin 14. yılını kutlarken sosyal medyada paylaşılan romantik video kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti. Düğün gününden bugüne kadar uzanan özel anların yer aldığı görüntüler sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

14 Yıllık Mutluluk Devam Ediyor

2012 yılında kendisi gibi müzisyen olan Nida Uğurlu ile dünyaevine giren Özgün yıllardır gözlerden uzak ama huzurlu bir aile hayatı yaşamayı tercih ediyor. Çift, 2015 yılında oğulları Ediz'i kucaklarına alarak mutluluklarını daha da büyüttü. Magazin dünyasında sık sık örnek gösterilen ikili güçlü bağlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Paylaşımındaki Sözler Duygulandırdı

Özgün evlilik yıl dönümü için hazırladığı videoya içten bir not da ekledi. "Bir evet bir insanın hayatını ancak bu kadar kıymetli kılabilir" sözleriyle başlayan paylaşımında eşine olan sevgisini bir kez daha dile getirdi. Ardından "Bana verilmiş en büyük hediye önce sensin, sonra senin sayende Ediz. Her şey seninle anlam kazandı. 14 sene... Hayatımın anlamı, seni çok seviyorum sevgilim" ifadelerini kullandı. Bu samimi mesaj takipçilerini de duygulandırdı.

Ediz İçin Söyledikleri Yeniden Gündem Oldu

Özgün Uğurlu'nun daha önce oğlu Ediz hakkında yaptığı açıklamalar da yeniden konuşulmaya başladı. Down sendromunu hiçbir zaman bir hastalık olarak görmediğini söyleyen sanatçı oğlunu ilk kucağına aldığı an yaşadığı duyguları unutamadığını anlatmıştı. "Biz bir bebek bekliyorduk, Allah bize melek gönderdi" sözleri o dönemde olduğu gibi bugün de birçok kişinin kalbine dokundu.

Aşklarını İlk Günkü Gibi Yaşıyorlar

14 yılı geride bırakan Özgün ve Nida Uğurlu çifti, paylaşımlarıyla hâlâ birbirlerine ilk günkü heyecanla bağlı olduklarını gösteriyor. Romantik kutlama sosyal medyada "Gerçek aşk hâlâ var" yorumlarını da beraberinde getirdi.