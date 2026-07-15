Son Anda Değişti! Burak Özçivit'in Yeni Partneri Kim Oldu?

Başrol krizinin ardından Burak Özçivit'in partneri sonunda netleşti. Yeni sezona damga vurması beklenen dizide başrolü paylaşacak isim şaşırttı.

Son Anda Değişti! Burak Özçivit'in Yeni Partneri Kim Oldu?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-07-2026 21:06

Yeni sezonun en çok konuşulan projelerinden biri olmaya aday Güneşin Doğduğu Yer dizisinde yaşanan başrol krizi sonunda çözüldü. Dizinin hazırlıkları uzun süredir devam ederken, hem oyuncu kadrosunda hem de çekim takviminde yaşanan değişiklikler magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. Özellikle başrol oyuncusunun son anda değişmesi, diziyi merakla bekleyen izleyicilerin dikkatini çekmişti.

Burak Özçivit Kadroya Son Anda Dahil Oldu

İlk etapta dizinin başrolünde Uğur Güneş'in yer alması planlanıyordu. Ancak son anda yaşanan ayrılık sonrası yapım ekibi rotayı Burak Özçivit'e çevirdi. Yakışıklı oyuncunun projeye dahil olmasıyla birlikte diziye olan ilgi de iyice arttı. Fakat bu kez de herkesin aklındaki soru aynıydı: Burak Özçivit'in partneri kim olacaktı?

Merak Edilen İsim Sonunda Açıklandı

Uzun süredir devam eden kadın başrol arayışı sonunda sonuç verdi. Gelen bilgilere göre dizide Burak Özçivit'in partneri olacak isim Beyza Gümülcine oldu. Genç oyuncu yapımda "Tina" karakterine hayat verecek. Böylece haftalardır konuşulan oyuncu seçimi de netleşmiş oldu.

Çekimler İçin Geri Sayım Başladı

Başrol oyuncusunun belli olmasıyla birlikte ertelenen çekimlerin de kısa süre içinde başlaması bekleniyor. Yapım ekibi hazırlıklarını hızlandırırken, dizinin eylül ayında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanıyor. Almanya'da başlayacak hikâye, daha sonra Adana'nın sert ama bir o kadar da etkileyici atmosferinde devam edecek.

Yeni İkili Şimdiden Merak Uyandırdı

Beyza Gümülcine, son olarak Yeraltı dizisindeki performansıyla dikkat çekmişti. Şimdi ise Burak Özçivit ile aynı projede yer alacak olması sosyal medyada büyük heyecan yarattı. İkilinin ekran uyumu şimdiden merak konusu olurken, dizinin yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olması bekleniyor. Özellikle başrol krizinin ardından yapılan bu seçim, izleyicilerin beklentisini daha da yükseltmiş durumda.

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