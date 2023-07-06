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Özgü Namal'ın yeni projesi! Partneri belli oldu

Kariyerinin zirvesinde daha huzurlu bir hayatı seçip oyunculuğa ara veren Özgü Namal, ve 2015 yılında Muğla'nın Köyceğiz ilçesine yerleşmişti. Eşi Ahmet Serdar Oral'ı 2020'de kaybettikten sonra İstanbul'a dönen Namal'ın, dokuz yıl sonra setlere döneceği öğrenildi.

Özgü Namal'ın yeni projesi! Partneri belli oldu
Yayın Tarihi : 2023-07-06 14:15

Özgü Namal, yoga ve nefes terapisti eşi Ahmet Serdar Oral'ın 6 Ekim 2020 tarihinde hayatını kaybetmesinin ardından bir süre gözlerden uzak kalmıştı. Ancak, uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına geri dönmeye hazırlanıyor.

Ünlü oyuncu, son olarak 'Merhamet' dizisinde 'Narin' karakterine hayat vermişti. Şimdi ise Necati Şahin'in yazdığı yeni bir dizi projesi olan 'Kızıl Goncalar'ın kadrosuna dahil olduğu konuşuluyor. Bu proje, Özgü Namal'ın dokuz yıl aradan sonra tekrar kamera karşısına geçeceği heyecan verici bir dönüm noktası olacak.

'Kızıl Goncalar' dizisinde Özgü Namal'a eşlik edecek başrol oyuncusu ise Özcan Deniz olacak. İkilinin bu projeyle bir araya gelerek izleyicilere unutulmaz bir performans sergileyecekleri iddiası gündemde yer alıyor.

Özgü Namal, geçmişte 'Organize İşler', 'Kurtlar Vadisi', 'Beynelmilel' ve 'Hanımin Çiftliği' gibi başarılı projelerde de rol almıştı. Eşinin vefatından sonra İstanbul'a dönen ünlü oyuncunun, bu yeni projeyle hayranlarıyla buluşacak olması sevinç ve heyecan yaratıyor.

Özgü Namal'ın 'Kızıl Goncalar' dizisiyle ilgili daha fazla detayın ilerleyen günlerde açıklanması ve diziye dair merakla beklenen fragmanların yayınlanması bekleniyor. Bu proje, Özgü Namal'ın kariyerinde yeni bir sayfa açmasını ve tekrar seyirci karşısında olmasını sağlayacak.

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