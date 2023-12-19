Özgü Namal'ın bölüm başı ücreti dudak uçuklattı!

Uzun süredir ekranlardan uzak duran Özgü Namal yıllar sonra bir diziyle dönüş yaptı. Namal'ın Özcan Deniz'le başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi geçtiğimiz akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Yaklaşık 10 yıllık aranın ardından setlere dönen Özgü Namal'ın performansı beğeni topladı. Rolü için tesettüre giren güzel oyuncu için sosyal medyada övgü dolu yorumlar yapıldı.



700 BİN TL

Özgü Namal'ın Özcan Deniz ile birlikte başrol oynadığı Kızıl Goncalar dizisindeki ücreti, oldukça yüksek bir rakam olarak gündeme geldi. Namal'ın, her bölüm için 700 bin TL aldığı iddia ediliyor.

Meryem karakterini canlandıran Özgü Namal'ın, projenin İstanbul'a dönmesiyle birlikte bu ücretin belirlenmesinde etkili olduğu konuşuluyor.