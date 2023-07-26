Özgü Namal'dan zafer işaretli poz!

Ünlü oyuncu Özgü Namal, oyunculuk kariyerine dokuz yıl aradan sonra kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Usta oyuncu, yakın zamanda ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz ile başrolü paylaşacağı yeni bir dizi projesi için setlere dönüş yapacak.

Eşi Ahmet Serdar Oral'ın 2020 yılında vefatından sonra bir süre yurt dışında yaşayan Namal, İstanbul'a geri dönmüş ve Cihangir'de objektiflere takılmıştı. Geçtiğimiz akşam bir mekan önünde telefon görüşmesi yaparken görüntülenen ünlü oyuncu, basın mensuplarına espri yaparak "Beni burada da buldunuz, ya size helal olsun" diyerek gülümsedi.

Gazetecilerin dizi projesi hakkında merakla sorduğu sorulara cevap veren Özgü Namal, heyecan verici bir dizi projesine dahil olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. "Hem tatil hem iş yapıyorum. Her şey yolunda" şeklinde açıklama yapan oyuncu, zafer işareti yaparak hayranlarını selamladı.

Özgü Namal'ın dizi projesi hakkında henüz detaylar netleşmemiş olsa da, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanacağı ve ekranlarda uzun süre izleyiciyle buluşacağı şimdiden tahmin ediliyor.