Özgü Namal tesettüre girdi: O görüntüleri gündem oldu

Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini üstlendiği Kızıl Goncalar dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Özgü Namal, 10 yıl aradan sonra setlere dönerek yeni projede tesettüre büründü.

Kurtlar Vadisi dizisiyle büyük bir ün kazanan ve Merhamet dizisinin ardından bir süre setlere ara veren Özgü Namal, 2020 yılında 2 çocuğunun babası Ahmet Serdar'ı kaybederek kameralardan uzak bir hayat sürmeye başlamıştı.

Şimdi ise Özgü Namal ekranlara geri dönüyor. Namal, tesettüre girdiği Kızıl Goncalar dizisinden ilk fragmanla birlikte izleyicilerle buluşuyor.

Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı dizide, FOX TV'de yakında yayınlanacak olan Kızıl Goncalar'dan gelen fragman, büyük bir merak uyandırdı. 10 yıllık aranın ardından setlere geri dönen ve yeni rolü için tesettüre bürünen Namal, Meryem karakterini canlandırarak bir tarikatın içindeki yaşamı anlatıyor. Dizide Cüneyt karakterine hayat verecek olan Mert Yazıcıoğlu da cübbe ve sarıkla dikkat çekiyor.

Dizide ayrıca, Özgü Namal ve Özcan Deniz'e ek olarak Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehran Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı isimler de yer alıyor.



