Özgü Namal ile Özcan Deniz'i buluşturan Kızıl Goncalar'a sürpriz isim

Özgü Namal'ın Özcan Deniz'le başrolü paylaşacağı Kızıl Goncalar dizisi merakla bekleniyor. Dizinin 18 Aralık Pazartesi akşamı yayın hayatına başlaması bekleniyor. Yapımcılığını Gold Film'in üstlendiği Kızıl Goncalar'ın yönetmen koltuğunda Ömür Atay oturuyor. Çekimleri devam eden dizinin kadrosuna son olarak Cemre Melis Çınar da dahil oldu.





Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cemre Melis Çınar, “Kızıl Goncalar”da Nahide rolüne hayat verecek. Çınar daha önce Kırmızı Oda dizisindeki performansıyla akıllarda yer etmişti.



