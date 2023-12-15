Özgü Namal ile Özcan Deniz'i buluşturan Kızıl Goncalar'a sürpriz isim

18 Aralık Pazartesi akşamı ilk bölüyle ekranlara gelecek olan Kızıl Goncalar dizisinin ekibine sürpriz bir isim daha katıldı. İşte detaylar...

Özgü Namal ile Özcan Deniz'i buluşturan Kızıl Goncalar'a sürpriz isim
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 15-12-2023 13:04

Özgü Namal'ın Özcan Deniz'le başrolü paylaşacağı Kızıl Goncalar dizisi merakla bekleniyor. Dizinin 18 Aralık Pazartesi akşamı yayın hayatına başlaması bekleniyor. Yapımcılığını Gold Film'in üstlendiği Kızıl Goncalar'ın yönetmen koltuğunda Ömür Atay oturuyor. Çekimleri devam eden dizinin kadrosuna son olarak Cemre Melis Çınar  da dahil oldu.

 



Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cemre Melis Çınar, “Kızıl Goncalar”da Nahide rolüne hayat verecek. Çınar daha önce Kırmızı Oda dizisindeki performansıyla akıllarda yer etmişti. 

 