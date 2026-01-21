Özgü Namal Berlin’de Tarih Yazmaya Gidiyor: "Sarı Zarflar" Altın Ayı Yolunda!

Özgü Namal Berlin Film Festivali'nde! Sarı Zarflar filmi 76. Berlinale'de Altın Ayı için yarışacak. İlker Çatak'ın yönettiği filmde Özgü Namal ve Tansu Biçer Gümüş Ayı adayı oldu. İşte filmin konusu ve kadrosu...

Özgü Namal Berlin’de Tarih Yazmaya Gidiyor:
Yayın Tarihi : 21-01-2026 20:30

Türk sineması için gurur verici bir haber Almanya’dan geldi! Şu sıralar "Kızıl Goncalar" dizisindeki performansıyla fırtınalar estiren Özgü Namal’ın başrolünde yer aldığı "Sarı Zarflar" (Yellow Letters) filmi, dünyanın en prestijli sinema etkinliklerinden biri olan 76. Berlin Film Festivali’nin (Berlinale) ana yarışma bölümüne seçildi.

Altın Ayı İçin Yarışacaklar

Önceki yaz çekimleri Almanya’da tamamlanan film, 12-22 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde dünya prömiyerini yapacak. Filmin yönetmen koltuğunda, geçtiğimiz yıl "Öğretmenler Odası" (The Teachers' Lounge) ile Oscar adaylığı kazanan başarılı yönetmen İlker Çatak oturuyor.

  • Gümüş Ayı Adaylığı: Başrolleri paylaşan Özgü Namal ve Tansu Biçer, festivalin "En İyi Başrol Oyuncu Performansı" dalında Gümüş Ayı ödülü için de en güçlü adaylar arasında gösteriliyor.

  • Senaryo Kadrosu: Filmin senaryosu İlker Çatak, Ayda Meryem Çatak ve Enis Köstepen’in ortak imzasını taşıyor.

"Sarı Zarflar"ın Konusu Ne?

Film, izleyiciyi vicdan ve hayatta kalma arzusu arasında bırakan sert bir dramı merkezine alıyor:

Bir gecede hem işlerini hem de evlerini kaybeden bir çiftin (Derya ve Aziz), 13 yaşındaki kızları Ezgi ile birlikte düştükleri zorlu yolculuğu anlatıyor. Film, idealist bir yaşam sürerken sistemin çarkları arasında sıkışan bir ailenin ayakta kalma mücadelesini beyazperdeye taşıyor.

Dev Oyuncu Kadrosu

Özgü Namal ve Tansu Biçer’e filmde Türk sinemasının usta ve genç yeteneklerinden oluşan geniş bir kadro eşlik ediyor:

  • İpek Bilgin, Leyla Smyrna Cabas, Seda Türkmen, Elit İşcan, Jale Arıkan ve daha birçok başarılı isim bu uluslararası yapımda rol alıyor.

Özgü Namal’ın Görkemli Dönüşü

Uzun yıllar setlerden uzak kaldıktan sonra önce "Kızıl Goncalar" ile televizyona, ardından "Sarı Zarflar" ile sinemaya dönen Özgü Namal, bu başarısıyla kariyerini uluslararası bir boyuta taşıdı. Berlin’den gelecek müjdeli haberler, Türk sinemasının dünya arenasındaki gücünü bir kez daha tescilleyecek.

