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Özgü Namal: 5 dakika içinde her şeyimi kaybettim!

Kariyerinin zirvesinde daha huzurlu bir hayatı seçip oyunculuğa ara veren Özgü Namal, 2015 yılında Muğla'nın Köyceğiz ilçesine yerleşmişti. Eşi Ahmet Serdar Oral'ı 2020'de kaybettikten sonra İstanbul'a dönen Namal, konuk olduğu Emir Ersoy'un sahnesinde duygusal ifadeler kullandı.

Özgü Namal: 5 dakika içinde her şeyimi kaybettim!
Yayın Tarihi : 2023-07-10 15:04

Yeni dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Özgü Namal Emir Ersoy'un sahnesinde ortaya çıktı. Sahnede çılgınlar gibi eğlenen güzel oyuncu daha sonra mikrofonu eline alarak kısa bir konuşma yaptı.
 

"HAYATIM SONSUZA KADAR DEĞİŞTİ"

Özgü Namal konuşmasında eşinin anı kaybını hatırlayarak "Biliyor musunuz hayat 5 dakika... 5 dakika sonra hayatınızı, sevdiğinizi herkesi kaybedebilirsiniz. Ben bunu yaşadım 5 dakika içinde her şeyi kaybettim. Hayatım sonsuza kadar değişti... Sevdiklerinizin kıymetini bilin" dedi.

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